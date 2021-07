Kuşadası Belediyesi’nde işçi bayramı İşçiler toplu iş sözleşmesini halaylarla kutladı

Kuşadası Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında sürmekte olan toplu iş görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanmasının ardından imzalanan toplu iş sözleşmesi halaylarla kutlandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.



Kuşadası Belediyesi ile Türkİş’e bağlı Belediyeİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ocak ayında başlayan ancak pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan toplu iş görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanmasının ardından imzalanan toplu iş sözleşmesi işçiler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Belediyeİş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.



"Ömer başkanımız emeğin ve emekçinin yanında"

İmza töreninde konuşan Belediyeİş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Kuşadası Belediyesi ile yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinin Covid19 pandemisi nedeniyle uzadığını belirtti. Arabulucu görüşmelerinin tam kapanma dönemine denk geldiğini ifade eden Yaman, “Kapanma sürecinde merkezi hükümet tarafından toplantıların ve sendikal faaliyetlerin durdurulması, Kuşadası Belediyesi ile yürüttüğümüz toplu iş görüşmelerinin uzamasına neden oldu. Sendikalar Yasası’nda tanınan yasal sürenin bitmiş olmasından dolayı prosedür gereği alınan grev kararı bazı çevreler tarafından siyasi malzeme haline getirilerek Belediye Başkanımızla uyumlu çalışmıyormuşuz gibi lanse edildi. Bu durum son derece üzücü. Biz bugün buradan onlara en güzel cevabı veriyoruz” dedi.



Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile hiçbir problem yaşamadıklarına dikkat çeken Yaman “Başkanımız her zaman emeğin ve emekçinin yanında olmuştur. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ediyorum. Güç birliği içerisinde Kuşadası’nın çehresini değiştirecek güzel hizmetler vermektedirler. Bu da çalışanlara olumlu yansımaktadır. Bu nedenle belediye başkanlarımızın her ikisine de çalışanlarımız ve aileleri adına teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



Liyakat, adalet ve kente sadakat

Başkan Ömer Günel ise Belediye İş ile yürütülen toplu iş görüşmelerinin mutabakatla bitmiş olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Çalışanların tüm taleplerine evet demenin önemli olmadığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Önemli olan bu talepleri yerine getirmektir. Davullar zurnalar çalınacak diye yerine getiremeyeceğimiz talepleri kabul etmenin bir anlamı yoktur. Belediyeler kar elde etmek için çalışan kurumlar değil, hizmet üretmek için çalışan kurumlardır. Bu nedenle de hizmetlerimizi yerine getirdikten sonra elimizde kalan her kuruşu mesai arkadaşlarımızla paylaşacağız” dedi.



İçinde bulunulan zor şartlar nedeniyle kimi zaman çalışanlardan anlayış beklemek durumunda kaldıklarını söyleyen Başkan Ömer Günel, kendisi için liyakat, adalet, sadakat ilkelerine bağlı kalmanın büyük önem taşıdığını dile getirdi. İşini iyi yapan, kente ve belediye kurumuna sadık kişilerle adalet ilkesi temelinde çalışmak istediğini belirten Günel, “Sendika temsilcisi arkadaşlarıma ve tüm işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyor, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.