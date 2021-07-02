Büyükşehir’in Koçarlı’daki yatırımları sürüyor

Kent genelinde köklü altyapı çalışmaları gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı’da yapımını sürdürdüğü 18 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı ve 160 bin metrekare parke taşı kaplama çalışmalarında önemli aşama bir kaydetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin altyapı hatlarını kalıcı ve modern sistemlerle yenilemeye devam ediyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) aracılığıyla yapılan hızlı ve etkin çalışmalarıyla yenilenen Koçarlı’nın 18 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarında projenin önemli bir kısmı tamamlandı.

Çalışma kapsamında geniş çaplı ve uzun ömürlü kanalizasyon boruları ile birlikte, 454 adet muayene bacası ile 895 adet parsel bacası yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi bu projeyle birlikte Koçarlı’nın altyapısına ömürlük bir yatırım gerçekleştirilmiş ve yıllarca sorunsuz şekilde kullanılacak yenilenmiş bir hat kazandırmış olacak.

“160 bin metrekare parke taşı kaplanacak”

ASKİ, kanalizasyon altyapı çalışmaları hızla devam eden sokaklardaki yolları da baştan sona yenilemek için de önemli bir yatırıma imza atıyor. Kentin pek çok farklı noktasında süren yol yapım ve yenileme çalışmaları, Koçarlı’da ASKİ aracılığıyla gerçekleşiyor. Yollarda yapılan altyapı çalışmalarının ardından, vatandaşların süreçten olumsuz etkilenmemesi için 160 bin metrekare alanı kapsayacak parke taşı kaplaması yapılıyor.

Başkan Çerçioğlu, “Planlı bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz”

Yapılan çalışmayla birlikte Koçarlı’da kalıcı yatırımlardan birini daha gerçekleştirmiş olacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak planlı bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Koçarlı’daki bu çalışmayla altyapı ağını ve yolları bir arada yenilemiş olacağız. Ekiplerimizin planlı ve etkin çalışmalarıyla bu önemli yatırımı eksiksiz olarak tamamlayıp, Koçarlı’ya yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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