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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik Belediyesi’nden, O Muhtara Suç Duyurusu

İHA

Germencik Belediyesi’nden, O Muhtara Suç Duyurusu

Sosyal medya üzerinden Germencik Belediyesi hakkında iddialarda bulunan muhtar ile ilgili Germencik Belediyesi iddiaların asılsızlığına dikkat çekerek, o muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Aydın’ın Germencik ilçesindeki bir mahalle muhtarının Germencik Belediyesi ile ilgili iddiaları üzerine basın açıklamasında bulunan Germencik Belediyesi, sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddiaların iftira niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada Germencik Belediyesi’nin şahsi çıkarlara hizmet eden bir kurum olmadığına dikkat çekilerek “İlçemizde görevli bir mahalle muhtarının bir süredir Belediye Başkanımız ile Başkan Yardımcılarımız aleyhinde sosyal medya hesabından paylaştığı iftira niteliğinde ve tamamen mesnetsiz iddialarını şaşkınlıkla izliyoruz. Şahsın, herhangi bir dayanağa sahip olmadan, tamamen şahsi yaklaşımlar ile kişisel menfaatleri doğrultusunda kaleme aldığını yalan ve iftiralarla dolu ifadeleri hakkında yasal haklarımızı kullanacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz. Söz konusu muhtarın tarafımızca hiçbir somut sebep olmamasına rağmen başlattığı karalama kampanyasını ve oluşturmak istediği olumsuz algıyı önlemek için bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Belediyemizin şeffaf ve açık yönetimi, iktisadi anlamda yaptığı çalışmalar, sosyal ve kültürel olarak halkımıza olan desteği, üreticimize olan katkıları hiçbir bahaneye sığınmaksızın sorun değil çözüm üreten yapısı tüm kamuoyunun malumudur. Bizler hiçbir siyasi ayrım olmaksızın, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, kucaklayıcı bir anlayışla ve asla şahsileştirmeden tüm halkımıza destek sunuyor, görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Görevimizi yapmak için imkansızlıklardan imkan oluşturmaya çalışıyorken, memleketin gündemi belliyken, halkımızın sıkıntıları ortadayken bizler ne yapabiliriz diye düşün kendisine de verilen makamın gücünü şahsi kaygılarına değil halkın kaygılarına kullanmasını tavsiye ederiz. Ve özellikle vurgulamak isteriz ki Germencik Belediyesi kimsenin şahsi menfaatlerini karşılayacak, kişisel haksız taleplerini gerçekleştirecek bir kurum değildir. Bu sebeple her kim olursa olsun yalan ve iftirayla halka ait bir idareyi etki ve tahakküm altına alamaz, talepleri karşılanmıyor diye boyun eğdiremez. Bizler de Germencik halkının haklarını bu ve bunun gibi kimselere karşı korumaya devam edeceğimizi bildirir, söz konusu şahsın iftiraları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı beyan ederiz” ifadelerine yer verildi.

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