Söke'deki orman yangını korkuttu

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Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını panik oluşturdu.



Yangın, Savuca Mahallesi sırtlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandaki alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile müdahale edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bir kısım alan yangından zarar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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