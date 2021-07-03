Aydın'da intihar girişimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi kendini asarak intihar girişiminde bulundu.



Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle'deki evinden ayrılan D.G. (19) bir süre sonra yakınlarına intihar edeceği yönünde görüntülü mesaj attı. D.G.'den gelen mesaj üzerine paniğe kapılan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aynı dakikalarda Zafer Mahallesi'nde bir şahsın kendini balkon demirlerine asarak intihar girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri intihar teşebbüsünde bulunan şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde intihar girişiminde bulunan şahsın D.G. olduğu tespit edilirken, şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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