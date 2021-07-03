Aydın'da 1 milyonuncu aşı uygulandı

Korona virüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyonuncu aşının Kuşadası’nda yapıldığını açıkladı.



Tüm dünyada etkisini gösteren Covid19 ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl genelinde alınan tedbirler etkisini gösterirken pozitif vakalarda en düşük iller arasında yer alan Aydın’da aşı rakamları da sevindirici düzeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre Aydın genelinde toplam aşı sayısı 930 binin üzerine çıkarken, ülke genelinde de 51 milyona ulaştı. Salgınla mücadele ilk doz aşıları da umut verici düzeye yükselirken 1 milyonuncu aşı Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapıldı.



1 milyonuncu aşının Kuşadası’nda yapıldığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapıldı. Makbule Handan Hanımın aşısını sorumlu hekim Yusuf Kuyucu’nun gözetiminde, sağlık personelimiz Utku Karaçay uyguladı. Aşı olmakla en iyisini yaptınız Makbule Hanım. Çevrenizden aşı olmayan varsa bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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