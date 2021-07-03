Demirciler Ortaokulu, Erasmus+ Programı ile Avrupa kapılarını araladı

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Demirciler Ortaokulu’nun hazırladığı ‘DEMOkrasi Okulda Filizlenir’ isimli Erasmus+ KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi kabul edildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan teklif çağrısına istinaden Erasmus+ KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları kapsamında kabul edilmiş DEMOcracy Sprouts At School (DEMOkrasi Okulda Filizlenir) projesi ile Nazilli Demirciler Ortaokulu Avrupa’ya uzanıyor.

Proje ile ilgili yapılan açıklamada, Ekim 2020 Eylül 2022 arasındaki dönemde gerçekleştirilecek proje, katılımcı okullarda demokrasiye yönelik farkındalığı arttırmayı ve öğretmen ve öğrencilere gerçek durumlarda demokrasi uygulamaları gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında ortaklık kurulan Escola Empuries (İspanya) ve Colegiul Tehnic Danubiana Roman (Romanya) okulları ile 24 aylık süreç içerisinde etkinlikler ve yurt dışı hareketlilikler gerçekleştirileceği ifade edildi.

Projeyi yürüten Demirciler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Saydal Uysal “Gerçekleştirmekte olduğumuz proje ile ailede tohumu atılan demokrasi anlayışının okullardaki gerçek yaşam uygulamaları ile filizlenerek içselleştirilmesinin mümkün olduğunu düşünmekteyiz. Demokrasi ve insan hakları, özgürlükler, adalet, farklılıklara saygı, uzlaşma, aktif vatandaşlık gibi demokrasi temelli değerleri okulları birer demokrasi laboratuvarı olarak kullanarak öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. Covid19 salgını sebebiyle şu ana kadar okul içi etkinlikler gerçekleştirmiş durumdayız fakat gelecek eğitimöğretim yılı ile birlikte gerekli koşulların oluşması halinde yurtdışı hareketlilikler gerçekleştireceğiz” dedi.

Demirciler Ortaokulu Müdürü Mecit Altan Canbiter “Gerek okul tarihçemizde ilk Erasmus+ projesi olması gerekse Aydında ortaokullar içinde projesi kabul edilen tek köy okulu olmamız ayrı bir gurur. Projeyi hazırlayarak büyük katkı sağlayan İngilizce öğretmenimiz Saydal Uysal’a ve destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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