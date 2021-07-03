Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız bedeni bulundu (2)

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ÖMER´İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Muğla´nın Bodrum ilçesinden Su Altı Dalgıç Polis Ekiplerinin gelmesiyle arama çalışmalarına hız verildi. Yaklaşık 4 saatlik süren çalışmanın ardından ekipler Ömer Yokuş´un cansız bedenine ulaştı. Yokuş´un cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-07-03 22:07:40



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