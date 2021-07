Büyük Menderes’te toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

Aydın’ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanması endişeye neden oldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Nehirdeki kirlilik her geçen gün artıyor. Yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Büyük Menderes nehrinin Söke’de denize döküldüğü yer olan Kafa bölgesinde amatör balıkçılar, kıyıya vurmuş çok sayıda ölü balık olduğunu fark edip durumu EKODOSD’a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü beraberindeki heyet ile bölgeye gidip inceleme yaparak, baraj kapaklarının açılmasıyla bazı fabrikaların da atıklarını bu sularla birlikte bıraktığını ifade etti. Balık ölümlerinin artan kirlilikten kaynaklandığı belirlendiklerini Sürücü, Büyük Menderes Nehrin'de geçmiş yıllarda da benzer şekilde toplu balık ölümleri yaşandığını kaydetti.



"Kirlilik her geçen gün artıyor"

Büyük Menderes nehrinde kirliğin her geçen gün arttığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Bugün balıkçıların ihbarı üzerine Kafa bölgesine gittik. Burada 10 binlerce balığın kirlilik yüzünden telef olduğunu gördük. İçlerinde 3 santimetrelik balıktan yaklaşık 30 kilogramlık büyük balıklara kadar binlercesi vardı. Evsel atıklar ile sanayi kuruluşlarının arıtmasız bir şekilde akıttıkları kimyasal atıklar ve sular nedeniyle Büyük Menderes nehrindeki kirlilik her geçen gün artıyor. Bu da toplu halde balık ölümlerine yol açıyor. Yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.