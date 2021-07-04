HBX AR-GE , safran bitkisini kullanarak bir buluşa daha imza attı Ekip safran bitkisini kullanarak süt ve süt ürünlerinin besin değerini ve raf ömrünü uzatmayı başardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HBX AR-GE , safran bitkisini kullanarak bir buluşa daha imza attı Ekip safran bitkisini kullanarak süt ve süt ürünlerinin besin değerini ve raf ömrünü uzatmayı başardı

İHA

HBX AR-GE , safran bitkisini kullanarak bir buluşa daha imza attı Ekip safran bitkisini kullanarak süt ve süt ürünlerinin besin değerini ve raf ömrünü uzatmayı başardı

Merkezi Aydın’da bulunan ve ülkenin değişik illerindeki üniversitelerde görev yapan bilim adamları ile bilimsel çalışmalara imza atan HBX ARGE BAP(Bilimsel Araştırmalar Merkezi), altın değerindeki safran bitkisini kullanarak yeni bir buluşa daha imza attı. Yeni çalışma ile süt ve süt ürünlerinin yanı sıra ekmeğin besin değeri ve raf ömrünün uzatıldığı belirtildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent içerisinde birbirinden spesifik ve stratejik ürünler geliştirip patentleyen Karya Farma HBX ARGE tamamı organik ve doğal yapılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Globalleşen dünyada gelişen teknoloji ile pek çok şeyin telafisinin olduğunu ancak zayi olan zaman ve gıdanın telafisi olmadığını belirten Proje Koordinatörü Hakan Başlık, bu çalışmada yaklaşık yarım asırdan bu yana, bu alanda önemli çalışmalar yürüten Gıda Mikrobiyoloğu İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz’ün tecrübeleri ve yoğun bilimsel çalışmaları sonucu bu ürünü elde ettiklerini söyledi.
Türkiye’de bu alandaki çalışmaları ile tanınan İstanbul Rumeli Üniversitesi STF Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz “Uzun zamandan beri HBX 2371 antik oil üzerine çalışmalar yapmaktayız. Son zamanlarda bu yağın gıda maddeleri üzerine olan etkileri konusunu da gündeme getirdik ve güzel sonuçlar almaya başladık. Şimdilik yoğurt peynir ve ekmek konusunda çalışmalar devam ediyor. İlerleyen zamanlarda daha güzel şeylerle karşınıza çıkacağız inşallah” dedi.
Süt ve süt ürünlerinin yanında ekmek yapımında etkili olabilen gıdaların, raf ömrünü uzatıcı ve destekleyici ürün olarak ortaya çıkan HBXHPYM919 ile ürünlerin besin değerini arttırmanın ve raf ömrünü uzatmanın yanı sıra pek çok dünya ülkesinin en önemli sıkıntısı olan israfın da önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Başlık, “Bu çalışmamızda çok değerli bir bitki olan safranı kullandık. HBX2371 Antimikrobiyal üründen de faydalandığımız bu çalışmada şuanda görev yeri İstanbul Rumeli Üniversitesi STF Dekanı olan ve yarım asırlık akademik hayatı başarılarla dolu Gıda Mikrobiyoloji Hocası Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz hocamızın emeği ve desteği büyüktür. Kendisine müteşekkiriz” dedi.
Safran bitkisinin krosin, krosetin, safranal ve kaempferol gibi davranan bitki bileşikleri bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Başlık, “Antioksidanlar, hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olur. Safranal safranın kendine özgü tadı ve aromasını verir. Araştırmalar, beyin hücrelerini oksidatif strese karşı korumanın yanı sıra ruh halinizi, hafızanızı ve öğrenme yeteneğimizi geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca içerisinde etken maddeler günümüz hayatını olumsuz etkileyen strese bağlı nörodejerenatif hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahip olduğu düşünülmektedir” diyerek bu sebepten dolayı bu çalışmaları ile farkındalık oluşturacaklarını düşündüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’nda eğlence tavan yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda eğlence tavan yaptı
Didim'de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Didim'de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı 
Büyük Menderes’te toplu balık ölümleri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Büyük Menderes’te toplu balık ölümleri tedirgin ...
Söke'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Söke'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak
YEREL HABERLER Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar ...
Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız bedeni bulundu (2)
YEREL HABERLER Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız ...
Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun ...
Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer, kayboldu
YEREL HABERLER Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer, kayboldu
Serinlemek için kanala girdi, bir daha haber alınamadı
YEREL HABERLER Serinlemek için kanala girdi, bir daha haber ...
Meksika'da düğün hazırlığı yaparken kazada ölen Arzu'nun annesi: Gelinliğini istiyorum
YEREL HABERLER Meksika'da düğün hazırlığı yaparken kazada ölen ...
Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Demirciler Ortaokulu, Erasmus+ Programı ile Avrupa kapılarını araladı
YEREL HABERLER Demirciler Ortaokulu, Erasmus+ Programı ile Avrupa ...
Söke'de Büyükler ve çocuklar keyifli bir gün yaşadı
YEREL HABERLER Söke'de Büyükler ve çocuklar keyifli bir gün yaşadı
Aydın Büyükşehir Belediyesi sahillerde maske dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi sahillerde maske dağıttı
Nazilli'de hırsız kardeşler yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Nazilli'de hırsız kardeşler yakayı ele verdi
Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği ...
Didim’de 1 yıl aradan sonra Carettalar yumurta bıraktı
YEREL HABERLER Didim’de 1 yıl aradan sonra Carettalar yumurta ...
Koruyucu aileler can bağı ile yuva oluyor
YEREL HABERLER Koruyucu aileler can bağı ile yuva oluyor
Nazilli'de stat yenileniyor
YEREL HABERLER Nazilli'de stat yenileniyor
ADÜ Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul ...
ADÜ Hemşirelik Bölümü Mezunları Buluşuyor Paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Hemşirelik Bölümü Mezunları Buluşuyor Paneli ...
Muhtar Çamoğlu’ndan, Müge Anlı’ya jest
YEREL HABERLER Muhtar Çamoğlu’ndan, Müge Anlı’ya jest
Germencik, kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Germencik, kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor
Aydın'da 1 milyonuncu aşı uygulandı
YEREL HABERLER Aydın'da 1 milyonuncu aşı uygulandı