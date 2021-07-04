Aydın'da spor yatırımları belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da spor yatırımları belli oldu

İHA

Aydın'da spor yatırımları belli oldu

2021 yılının Aydın için yatırım yılı olması beklenirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bakanlık tarafından Aydın’a yapılacak olan yatırımlarını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen Aydın heyeti, il genelinde yapılacak birçok gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili de protokol imzalandı. İmzalanan protokolün ardından konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, merkez ilçe Efeler başta olmak üzere Bakanlık tarafından 10 ilçeye ve protokoller ile 7 belediyeye devredilen yatırımların listesini yayınladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm ilçelere 150 adet basketbol potası yapılacağı duyurulurken, Efeler’e de 3 bin 500 kişilik spor salonu, Pınarbaşı yarı olimpik yüzme havuzu, 12 adet halı saha, Umurlu Mahallesi Gençlik Merkezi, Umurlu ve Kardeşköy Mahallelerine futbol sahası, soyunma odası ve tribün, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’na mahalle tipi spor salonu, Adnan Menderes Stadyumu’nun yaşayan stadyuma dönüştürülmesi ve çim yenilemesi yapılacağı belirtildi.
Yayınlanan listeye göre Efeler başta olmak üzere Didim, Çine, Germencik, İncirliova, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Bozdoğan, Buharkent ve Karacasu ilçeleri de bakanlığın yatırım kapsamına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası ...
HBX AR-GE , safran bitkisini kullanarak bir buluşa daha imza attı Ekip safran bitkisini kullanarak süt ve süt ürünlerinin besin değerini ve raf ömrünü uzatmayı başardı
YEREL HABERLER HBX AR-GE , safran bitkisini kullanarak bir buluşa ...
Kuşadası’nda eğlence tavan yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda eğlence tavan yaptı
Didim'de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Didim'de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı 
Büyük Menderes’te toplu balık ölümleri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Büyük Menderes’te toplu balık ölümleri tedirgin ...
Söke'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Söke'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak
YEREL HABERLER Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar ...
Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız bedeni bulundu (2)
YEREL HABERLER Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız ...
Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun ...
Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer, kayboldu
YEREL HABERLER Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer, kayboldu
Serinlemek için kanala girdi, bir daha haber alınamadı
YEREL HABERLER Serinlemek için kanala girdi, bir daha haber ...
Meksika'da düğün hazırlığı yaparken kazada ölen Arzu'nun annesi: Gelinliğini istiyorum
YEREL HABERLER Meksika'da düğün hazırlığı yaparken kazada ölen ...
Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Demirciler Ortaokulu, Erasmus+ Programı ile Avrupa kapılarını araladı
YEREL HABERLER Demirciler Ortaokulu, Erasmus+ Programı ile Avrupa ...
Söke'de Büyükler ve çocuklar keyifli bir gün yaşadı
YEREL HABERLER Söke'de Büyükler ve çocuklar keyifli bir gün yaşadı
Aydın Büyükşehir Belediyesi sahillerde maske dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi sahillerde maske dağıttı
Nazilli'de hırsız kardeşler yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Nazilli'de hırsız kardeşler yakayı ele verdi
Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği ...
Didim’de 1 yıl aradan sonra Carettalar yumurta bıraktı
YEREL HABERLER Didim’de 1 yıl aradan sonra Carettalar yumurta ...
Koruyucu aileler can bağı ile yuva oluyor
YEREL HABERLER Koruyucu aileler can bağı ile yuva oluyor
Nazilli'de stat yenileniyor
YEREL HABERLER Nazilli'de stat yenileniyor
ADÜ Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul ...
ADÜ Hemşirelik Bölümü Mezunları Buluşuyor Paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Hemşirelik Bölümü Mezunları Buluşuyor Paneli ...
Muhtar Çamoğlu’ndan, Müge Anlı’ya jest
YEREL HABERLER Muhtar Çamoğlu’ndan, Müge Anlı’ya jest