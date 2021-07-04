Didim merkezine inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Didim ilçesinde, yaban domuzu sürüleri ormanlık alandan merkeze inerek yiyecek arıyor. Akbük Mahallesi´nde görülen domuzlar ve yavruları vatandaşlar tarafından beslendi.
Didim´de yaz aylarında ormanlık ve dağlık bölgelerde aç kalan domuzlar, yiyecek bulabilmek için merkeze iniyor. Yavruları ile cadde ve sokaklarda gezen domuzlar, çöp konteynerlerini etrafında ve evlerin bahçelerde yiyecek arıyor. Bazı vatandaşlar evlerinden getirdikleri çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını besliyor. Yaban domuzları yiyecekleri yedikten sonra sonra geldikleri yoldan ormanlık alana dönüp, patika yollardan geçerek gözden kayboluyor.
DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2021-07-04 13:39:14
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