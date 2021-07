Geleceğin habercileri, 'Medya Akademisi' ile ADÜTV üzerinden eğitimlerine devam diyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliği ile düzenlenen Medya Akademisi eğitimleri devam ediyor.



Moderatörlüğünü Sümeyra Şimşek’in yaptığı medya akademisine, eğitimciler Kemal Gümüş, Edip Üzen, Serkan Fıçıcı ve Gurbet Ece Zorba konuk olarak katıldı. Gazeteci Kemal Gümüş ‘Özel Habercilik’ konulu eğitiminde, gazeteciliğin zirvesinin özel habercilik olduğunu söyledi. Özel haberin muhabirle arasında bir aidiyet olduğunu belirten Gümüş, “Özel haber kuruma da haberi yapana da ayrıcalık katacaktır. Rutin haberin ötesine geçerek, okuyucuda da farklı bir merak uyandıracaktır. Ancak burada habercilik kadar yazım dili de önemlidir. Haberci; dile de hakim olmalıdır.” dedi.



"Başarının sırrı doğru ve özel haber"

Özel haberin muhabiri zirveye taşıyabileceği gibi mesleki kariyerini de bitirebileceğinin altını çizen Gümüş, “Muhabir, özel haberin etik kurallarına riayet etmeli, basın meslek ilkelerine bağlı kalmalıdır. Gazeteciliğin merkezinde, doğruluk ve güven olmalıdır. Bu sizi bu meslekte uzun yıllar konuşulan bir marka isim yapacaktır. Aynı zamanda haber kaynağınızın mahremiyeti gazetecilik açısından son derece önemlidir” dedi.



Eğitimde ayrıca savaş muhabirliği, zorlukları ve özel haberciliğin dijitalleşen dünyadaki yeri hakkında da bilgi veren Gümüş, genç iletişimcilere, gazeteciliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu söyledi.



Bir internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen ise ‘internet Haberciliği’ başlıklı eğitiminde gazeteciliğin özellikle son dönemde geçirdiği evrimden bahsetti. İnternet ile birlikte geleneksel gazeteciliğin farklı bir mecrada daha geniş kitlelere ulaştığını belirten Üzen, İnternet haberciliğinde ‘Gelir’, ‘Tık’ haberciliği gibi konularda da katılımcıları bilgilendirdi.



"Geleneksel gazetecilik güç kaybediyor"

Dijital medyanın yazılı ve görsel medyanın önüne geçtiğini vurgulayan Üzen, “Dijital medya ivme kazandıkça, basılı medyaya güç kaybettiriyor. Dijital medyayı geleneksel medyadan ayıran en önemli özellik iletinin anında okuyucuyla buluşabiliyor olmasıdır” şeklinde konuştu.



‘Doğru bilginin gazetecinin en önem vermesi gereken konu olduğunu vurgulayan Üzen, “Gazetecilik bir propaganda aracıdır. Doğru haberin propagandasıdır, etik ilkelerin propagandasıdır. Hakikatin sesidir. Ayrıca dijitalleşen habercilik anlayışıyla birlikte en büyük tavsiyem gazetecilik yapmak isteyen gençlerin photoshop, illüstratör gibi önemli programları da okul şuralarında öğrenmiş olmaktadır” dedi.



"Medya mensupları kendilerini güncellemelidir"

Bir haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Serkan Fıçıcı, ‘Dijital Medya’ konulu sunumuna, medyanın kitle ile buluştuğu mecraların ve teknolojinin değiştiğini medya mensuplarının buna uyum sağlaması gerektiğini ifade ederek başladı.



Medya mensuplarının güncel ihtiyaç ve donanımlarla bütünleşerek günü yakalaması gerektiğine vurgu yapan Serkan Fıçıcı, “İçeriğin anlaşılır hale getirilerek, yorumlanması, analiz edilmesi ve bir süzgeçten geçirilerek haber olarak yansıtılması gerekir. Medya sektörü tek kişilik yayıncılığa doğru gidiyor bu sebeple kişilerin kendilerine yetebilir hale gelmeleri gerekiyor. Medya sektörüne girecek arkadaşlar teknolojik araçları tanımalı ve kullanabilmeliler” dedi.



"Önemli olan, kaliteli, özgün, orijinal içerik"

Televizyon haberciliği ve kriz anlarından yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren Serkan Fıçıcı, “Televizyon haberciliği etkisini, internet ve sosyal medyaya rağmen koruyabilen bir alan. Televizyon haberciliğinde iyi bir ekip ve ekip uyumu varsa krizler çözümlenebilir. Asıl önemli olan kaliteli, özgün, orijinal içerik ile insanların gerçekten merak ettikleri olayları yansıtabilmek” dedi.



İçerik üreticisi olmak için bilgi ve genel kültür sahibi olmanın önemine vurgu yapan Fıçıcı, “Habercilikte işi sanata dönüştürebilmek için birtakım meziyetler kazanmak lazım bunların başında da hayata ve mesleğe çok yönlü bakabilmek geliyor” dedi.



"Hakikati önceleyip gerçeğin peşinden gitmeliyiz"

Basın danışmanlığının aralıksız çalışmayla gerçekleşen bir itibar yönetimi olduğunu özgüven ve hakimiyet gerektirdiğini ifade eden Fıçıcı, kriz yönetimi becerisine ve konuya hakim olmanın önemine vurgu yaparak yalan haberle mücadele etmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Fıçıcı, “Yalan haberlerle topyekun mücadele etmeliyiz. Hakikati önceleyip, gerçeğin peşinden gitmeliyiz” dedi.



Gazeteci Yazar Fıçıcı “Arkadaşlar her gün bir basılı gazete alın, o gazetenin birinci sayfasındaki haberleri 6 ay boyunca her gün değiştirmeden yazın. Yazdıklarınızı arşivleyin. Sevdiğiniz köşe yazarlarının yazılarını da birebir kopyalayarak yazın ve arşivleyin. Bu yazdıklarınızı mutlaka kendinize sesli olarak okuyun. Anlamadığınız meseleleri belirleyin ve bunları araştırın. Köşe yazılarında bahsedilen olayları internetten araştırın, sorgulayın ve tartışın. Bir müddet sonra birtakım kabiliyetlerinizin geliştiğini göreceksiniz. Bu kabiliyetlerinizi kullanmaya başlayacağınız alanlarda da yer bulabilirseniz bu yaptığınız çalışmanın faydalarını göreceksiniz” sözleriyle genç iletişimlere tavsiyede bulunarak sunumunu tamamladı.



"Gündem yakından takip edilmeli"

Haber Spikeri Gurbet Ece Zorba ‘Sunuculuk’ konulu sunumuna, canlı yayında her an son dakika olayları gelişebileceğini, gündemin yakından takip edilmesi gerektiğini bu anlamda büyük sorumluluk olduğunu ifade ederek başladı. Her yayının yeni bir tecrübe olduğunu ve kriz yönetimi gerektirdiğini belirten Gurbet Ece Zorba, “Canlı yayının olmazsa olmazı dilimizi doğru kullanabilmek, kendimizi iyi ifade edebilmek ve iyi dinleyebilmek. Bu hayatın her alanında böyle ilişkilerimizde dili doğru kullanarak sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir” dedi.



"Türkçe iyi kullanılmalı"

Spiker olmak isteyen kişinin dikkat etmesi gerekenleri hakkında bilgi veren Zorba, Türkçe’nin iyi kullanılması, kriz anı yönetimi, farklı bir yabancı dile hakimiyet ve objektik olarak topluma haberleri sunmak hususlarına değindi.



"Konuya hakim olmalı, gündemi takip etmeliyiz"

Gurbet Ece Zorba, “Hedef kitleye bir konu aktarırken ayna görevi görmeniz gerekiyor. O bölgeyi ya da ülkeyi ilgilendiren olguyu haberleştiriyoruz ve hedef kitlemizin izleyeceği şekilde hazırlıyoruz. Toplumumuzun sosyolojik ve ekonomik yapısına uygun olarak hedef kitlemize ulaştırıyoruz. Bu anlamda sunulan konuya hakim olmalı, gündemi takip etmeliyiz” dedi.



İyi bir spikerin aynı zamanda haber merkezi hakimiyetinin olması gerektiğini belirten Zorba, “Spiker canlı yayında herhangi bir son dakika gelişmesine bilgisi ile hakim olmalı. Karşınızdaki konuğunuzdan bilgi anlamında eksik kalırsanız hoş olmuyor dolayısıyla yayınlara hep donanımlı çıkmak lazım. Olayların geçmişini ve gelecekle ilgili rotasını bildiğiniz zaman hazırlıklı ve hakim olabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir spiker haber merkezinde haber yazabilmeli ve haber yazmanın temel kurallarını bilmeli” diye konuştu.



"Samimiyet kazandırır"

Diksiyon ve beden dilinin iletişimde önemine vurgu yapan Zorba, yayında samimiyetin önemine değinmesinin ardından uygulamalı eğitimler önemi, mesleğin zorlukları, çözüm yolları ve tecrübelerini paylaşarak sunumuna son verdi.

