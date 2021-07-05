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Türkiye’de 7,5 milyonu 65 yaş üstü 10 milyon kişi ücretsiz taşınmıyor TÖHOB Başkanı Soydaş: Türkiye’de toplu taşıma popülist politikaya alet ediliyor

İHA

Türkiye’de 7,5 milyonu 65 yaş üstü 10 milyon kişi ücretsiz taşınmıyor TÖHOB Başkanı Soydaş: Türkiye’de toplu taşıma popülist politikaya alet ediliyor

–Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Ege Bölgesi İstişare Toplantısı için geldiği Aydın’da Türkiye’de toplu taşımanın popüşist politikaya alet edildiğini söyledi.
Türkiye genelinde 7,5 milyonu 65 yaş üstü 2,5 milyonu da engelli kartına sahip yaklaşık 10 milyon kişiyi ücretsiz taşıdıklarını belirten Başkan Soydaş, “Bu konuda mutlaka yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Koşarak otobüse yetişip engelli kartı gösterenden günlük 40 defa toplu taşıma aracına binen 65 yaş üzeri kişilere kadar 10 milyon kişiye ücretsiz hizmet vererek ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.
Aydın’da yapılan Ege Bölgesi İstişare toplantısı öncesi, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş, Bşk.Yrd. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ,Kocaeli Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt ve beraberindeki heyet ile birlikte Aydın Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ziyaret etti.
Oldukça başarılı bir yönetim ile Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın’a örnek çalışmaları ve başarılı icraatlarından dolayı tebrik eden TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, her ilde ayrı değil ülke genelinde tek bir yönetmelikle hizmet vermek istediklerini söyledi.
Aydın’da 2000 yılından bu yana kendi arazileri üzerinde kurdukları tesiste hizmet verdiklerini belirten Aydın Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, şimdi de hedeflerinin içerisinde yağlama yıkama tesislerinin de bulunduğu yeni bir hizmet binası oluşturmak olduğunu kaydetti.
“Mevzuat anlamındaki sıkıntıları çözmek istiyoruz”
Türkiye genelinde 22 bin civarında halk otobüsü ile yaklaşık 83 milyon kişiye en iyi şekilde toplu taşıma hizmeti vermeye çalıştıklarını ancak ülke genelindeki 7.5 milyon kişisi 65 yaş üstü 2.5 milyonu engelli kartına sahip 10 milyon kişiye ücretsiz hizmet verdiklerini kaydeden TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş, çok ivedi bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. En iyi en kaliteli hizmeti sunmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalıştıklarını kaydeden Soydaş, “Her belediyenin kendine özgü uygulamalar var. Mevzuat anlamındaki sıkıntıları çözmemiz lazım. Belediye otobüsleri kamu kaynaklı ancak biz bütün giderlerimizi kendi gelirimizden yolcu kaynaklı yapıyoruz. Örneğin Aydın’da aylık 1000 TL devlet desteklemesi var, ancak bu rakam 2 günde bedava taşıdığımız yolcuya anca karşılar. Bakanlık, rehabilitasyon ve benzeri hizmetlerin bedelini birebir karşılarken toplu taşımanın yerel ve genel idarenin popülist politikalarına alet edildiğine düşünüyoruz. Maliyetli bir sektörde hizmet vermemize rağmen belediye başkanları ulaşım zammı vermekten çekiniyor. Mevzuat eksiklerinin giderilmesini bekliyoruz. Yetkililerden talebimiz ücretsiz taşımaları biniş başına ödeme yapması” dedi.
“Yaşlılık aylığı alan 600 bin kişi ücretsiz taşınan 7.5 milyon kişi”
Türkiye’de devletten 65 yaş aylığı olarak adlandırılan yaşlı ve ihtiyaç sahibi olup aylık alan kişi sayısı yaklaşık 600 bin kişi olmasına rağmen toplu taşımayı ücretsiz kullanan kişi sayısının yaklaşık 7,5 milyon kişi olduğunu kaydeden TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, “Ücretsiz taşıdığımız bir yaşlımız bir günde 40 defa araç biniyor. Koşarak otobüse yetişen bir kişinin de engelli kartı gösterdiğine çok defa şahit oluyoruz. Bu nedenle, ücretsiz taşımaya tabi olan engelli kartlarında ve 65 yaş üstü kişilerde ücretsiz taşınacak olan kişilerin yaşlılık aylığı alan kişiler olmasını talep ediyoruz” diyerek bu konuda vicdani bir düzenleme yapılmasını beklediklerini ifade etti. Ücretsiz taşımada suistimali önlemek için Bakanlığa çözüm önerilerini sunduklarını belirten Soydaş, Türkiye'de tek ücretsiz hizmet yaptırılan özel sektör olan halk otobüslerine ücretsiz biniş başına ödeme yapılması, yaş sınırının 75'e, engel oranının da yüzde 60'a çıkarılması gibi öneriler sunduklarını bunlardan birinin hayata geçirilmesi halinde toplu taşımanın keyfi kullanımı önlenip daha cazip hale geleceğini söyledi.
daha cazip hale geleceğini kaydetti.

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