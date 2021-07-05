Alkollü vatandaş Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü vatandaş Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı

İHA

Alkollü vatandaş Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir vatandaş üzerine astığı Türk bayrağı ile benzin döküp kendini yakmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine alkollü vatandaş polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.
Olay, İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. isimli alkollü bir vatandaş yolda yürüdüğü esnada elindeki benzin bidonunu üstüne boşalttı. Üzerindeki Türk bayrağı ile kendisini yakmaya çalışan alkollü vatandaş çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi. Aşırı alkollü olan S.İ., kaçmaya çalışırken Atatürk Bulvarı üzerinde polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şahsın üstündeki bayrak polis tarafından çıkarılarak muhafazaya alındı. Ekipler tarafından karakola götürülen alkollü şahsın daha önce de eline aldığı bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık suçundan 8 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 8 yıl cezası bulunan şahıs ...
Ada Campıng, tatilcilerin yeni gözdesi oldu Hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Ada Campıng, tatilcilerin yeni gözdesi oldu Hafta ...
Ege’de kiraz hasadı devam ediyor Aydın ve İzmir yaylalarında kiraz bereketi
YEREL HABERLER Ege’de kiraz hasadı devam ediyor Aydın ve İzmir ...
Türkiye’de 7,5 milyonu 65 yaş üstü 10 milyon kişi ücretsiz taşınmıyor TÖHOB Başkanı Soydaş: Türkiye’de toplu taşıma popülist politikaya alet ediliyor
YEREL HABERLER Türkiye’de 7,5 milyonu 65 yaş üstü 10 milyon kişi ...
Geleceğin habercileri, 'Medya Akademisi' ile ADÜTV üzerinden eğitimlerine devam diyor
YEREL HABERLER Geleceğin habercileri, 'Medya Akademisi' ile ADÜTV ...
Kuşadası’nda konserler başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda konserler başladı
Aşılamada Aydın sekizinci sırada yer aldı
YEREL HABERLER Aşılamada Aydın sekizinci sırada yer aldı
Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı Otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 3 çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla ...
Efeler’de çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile büyüdü
YEREL HABERLER Efeler’de çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile büyüdü
Bahçedeki çuvaldan cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Bahçedeki çuvaldan cephanelik çıktı
Kuşadası’nda hafta sonu yoğunluğu, yollarda uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda hafta sonu yoğunluğu, yollarda uzun ...
Aydın'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Aydın'da şüpheli ölüm
Nazilli ve Bozdoğan’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli ve Bozdoğan’da kaçakçılık operasyonu
Efeler Kaymakamı Şahin Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamı Şahin Milli Parkı'nda incelemelerde ...
Didim merkezine inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler
YEREL HABERLER Didim merkezine inen yaban domuzlarını elleriyle ...
Milli Park araç girişine kapatıldı
YEREL HABERLER Milli Park araç girişine kapatıldı
Aydın’da muhteşem gün batımı
YEREL HABERLER Aydın’da muhteşem gün batımı
The digger that a bird nested in its engine, will not operate until the chicks fly out
YEREL HABERLER The digger that a bird nested in its engine, will not ...
Kuşadası Belediyesi çocukların karne sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi çocukların karne sevincine ortak ...
Amatör balıkçılarda tatlı telaş başladı
YEREL HABERLER Amatör balıkçılarda tatlı telaş başladı
Aydın'da spor yatırımları belli oldu
YEREL HABERLER Aydın'da spor yatırımları belli oldu
Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası ...
HBX AR-GE , safran bitkisini kullanarak bir buluşa daha imza attı Ekip safran bitkisini kullanarak süt ve süt ürünlerinin besin değerini ve raf ömrünü uzatmayı başardı
YEREL HABERLER HBX AR-GE , safran bitkisini kullanarak bir buluşa ...
Kuşadası’nda eğlence tavan yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda eğlence tavan yaptı