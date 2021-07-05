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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da Haziran ayında 655 trafik kazası meydana geldi

İHA

Aydın'da Haziran ayında 655 trafik kazası meydana geldi

Aydın'da Haziran ayı içerisinde 270'i maddi hasarlı, 384'ü yaralamalı ve 1'i de ölümlü olmak üzere toplam 655 trafik kazası meydana geldi.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Aydın Valiliği'nin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında 2021 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 166 bin 400 araç kontrol edilerek, bunlardan kusurlu bulunan 18 bin 480 araca 9 milyon 391 bin 763 TL para cezası uygulandı. Öte yandan kusurlarından dolayı 173 sürücü ve 943 araç trafikten men edilip, 395 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Bir kişi hayatını kaybetti
Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 Haziran ayı içerisinde Aydın sınırlarında toplam 270'i maddi hasarlı, 384'ü yaralamalı ve 1'i de ölümlü olmak üzere toplam 655 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 528 kişi yaralanarak, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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