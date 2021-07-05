Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, SökeMilas karayolu üzerinde meydana gelen kazada İsmail Eren A. yönetimindeki 35 GD 149 plakalı araç ile Bilal P. yönetimindeki 35 VB 545 plakalı araç çarpıştı. Kazada Bilal P. 'nin kullandığı araçta yolcu konumunda bulunan Gül P. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çakırbeyli Demokrasi Meydanı düzenlemesi başlıyor
YEREL HABERLER Çakırbeyli Demokrasi Meydanı düzenlemesi başlıyor
Aydın’da “Telafide bende varım” programı başladı
YEREL HABERLER Aydın’da “Telafide bende varım” programı başladı
Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1 yaralı
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin; “Eğitim olmazsa olmazımızdır”
YEREL HABERLER Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ...
Aydın'da Haziran ayında 655 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Aydın'da Haziran ayında 655 trafik kazası meydana ...
Nazilli’de can dostlar yalnız bırakılmıyor
YEREL HABERLER Nazilli’de can dostlar yalnız bırakılmıyor
Aydın’da KGYS'ye yakalanan 127 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS'ye yakalanan 127 kişi uyarıldı
Hırsızlık suçundan 8 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 8 yıl cezası bulunan şahıs ...
Alkollü vatandaş Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
YEREL HABERLER Alkollü vatandaş Türk bayrağıyla birlikte kendini ...
Ada Campıng, tatilcilerin yeni gözdesi oldu Hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Ada Campıng, tatilcilerin yeni gözdesi oldu Hafta ...
Ege’de kiraz hasadı devam ediyor Aydın ve İzmir yaylalarında kiraz bereketi
YEREL HABERLER Ege’de kiraz hasadı devam ediyor Aydın ve İzmir ...
Türkiye’de 7,5 milyonu 65 yaş üstü 10 milyon kişi ücretsiz taşınmıyor TÖHOB Başkanı Soydaş: Türkiye’de toplu taşıma popülist politikaya alet ediliyor
YEREL HABERLER Türkiye’de 7,5 milyonu 65 yaş üstü 10 milyon kişi ...
Geleceğin habercileri, 'Medya Akademisi' ile ADÜTV üzerinden eğitimlerine devam diyor
YEREL HABERLER Geleceğin habercileri, 'Medya Akademisi' ile ADÜTV ...
Kuşadası’nda konserler başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda konserler başladı
Aşılamada Aydın sekizinci sırada yer aldı
YEREL HABERLER Aşılamada Aydın sekizinci sırada yer aldı
Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı Otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 3 çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla ...
Efeler’de çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile büyüdü
YEREL HABERLER Efeler’de çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile büyüdü
Bahçedeki çuvaldan cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Bahçedeki çuvaldan cephanelik çıktı
Kuşadası’nda hafta sonu yoğunluğu, yollarda uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda hafta sonu yoğunluğu, yollarda uzun ...
Aydın'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Aydın'da şüpheli ölüm
Nazilli ve Bozdoğan’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli ve Bozdoğan’da kaçakçılık operasyonu
Efeler Kaymakamı Şahin Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamı Şahin Milli Parkı'nda incelemelerde ...
Didim merkezine inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler
YEREL HABERLER Didim merkezine inen yaban domuzlarını elleriyle ...
Milli Park araç girişine kapatıldı
YEREL HABERLER Milli Park araç girişine kapatıldı