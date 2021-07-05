Aydın’da uyuşturucudan 101 kişi hakkında işlem yapıldı

Aydın’da bir haftalık zaman diliminde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından 101 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 28 Haziran 2021 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında 99 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 101 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 97,31 gram Kubar Esrar, 236,04 gram Metamfetamin, 256,65 gram Sentetik Kannabinoid, 26,91 gram eroin, 89,28 gram skunk, 7 adet ecstasy ve 175 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.