Aydın açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen ve kendi imkanları ile karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Dip Burun mevkiinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen ve kendi imkanları ile yüzerek kara üzerine çıkan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan 3 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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