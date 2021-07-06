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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların Sesi” İbramaki’den yükseldi

İHA

Kadınların Sesi” İbramaki’den yükseldi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 3 kadın ressamın 42 eserinin yer aldığı ‘Kadının Sesi’ isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.
Kuşadası’nda kadınların kent yaşamının her alanında aktif rol alabilmesi için birçok önemli projeyi hayata geçiren Kuşadası Belediyesi, yine önemli bir etkinliğin altına imza attı. İbramaki Sanat Galerisi'nde Kadının Sesi isimli karma resim sergisi, düzenlenen bir kokteyl ile açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan gerçekleştirdi. Sergide, Soprano Olcay Şahin’in şefliğini yaptığı Kuşadası Hafif Batı Müziği topluluğu da mini bir konser verdi. Kadın ressamlar Nasrah Nefer, Ayşe Akalın Yalçındağ ve Serpil Topaloğlu’nun yağlıboya tekniği ile hazırladığı ve toplam 42 eserin yer aldığı sergi, 11 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.
Kadının Sesi isimli karma resim sergisini çok beğendiğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan , “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel'in sevgi ve saygılarını getirdim. Kendisi her zaman kadınların ve sanatçıların yanında. İbramaki Sanat Galerimizin kapıları sizlere her zaman sonuna kadar açık” dedi.

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