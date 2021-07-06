Vaka sayıları azalıyor, Aydın normalleşiyor

Koronavirüs vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da günlük pozitif vaka sayısı 20’ye kadar düştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde pozitif vakalarda gözle görülür bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Her hafta düşüş yaşayan Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 12 oranında düşüş yaşayarak yüz binde 14,57 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 12 oranında azalma göstererek yüz binde 12,78 olarak gerçekleşti.

“Aydın, normalleşiyor”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin ardından vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da bu hafta pozitif vaka sayılarında gözle görülür azalma yaşandı. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana Aydın genelinde sıkı tedbirler alınırken Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 26 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 20 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 143’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 23 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 20’ye düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun” dedi.

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