Kuşadası ortak akıl ile yönetiliyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Dr. Tunç Tuncer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Kuşadası'nın geleceğini yakından ilgilendiren projelerin masaya yatırıldığı toplantıda, Belediye Başkanı Ömer Günel, bugüne kadar kent genelinde gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında üyelerle fikir alış verişinde bulundu.



Göreve geldiği günden bu yana Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nın çehresini değiştirecek projelerle ilgili toplumun her kesimiyle yakın temas kuran Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi üyeleri ile buluştu. Atatürk Bulvarı üzerindeki Kent Konseyi binasında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Türkmen Mahallesi Muhtarı Ümit Özyağcı da katıldı.



Toplantıda, Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kent Konseyi üyelerine Kuşadası genelinde gerçekleştirilen alt ve üst yapı yatırımları hakkında bilgi verildi. Pandemi sonrası ortaya çıkan yeni turizm anlayışı içerisinde Kuşadası’nı çekim merkezi haline getirmek için hayata geçirilen Ada Camping’in turistler tarafından çok beğenildiği vurgulandı. Kuştur’da yapımına devam edilen karavan alanı Kampinova’nın da çok kısa süre içerisinde bitirilerek Kuşadası turizmine kazandırılacağı kaydedildi.



Kuşadası için çok çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “İkiçeşmelik Mahallesi’nde başlattığımız alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bittiğinde, Türkmen Mahallesi gibi kentimizin modern yüzlerinden biri olacak. Ayrıca Davutlar Mahallesi’nde bir kadın sığınma evi yapma projemiz var. Toprak sahadaki Kuşadası Spor ve Yaşam Merkezi’ne de kış mevsiminde başlayacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştireceğimiz sahil düzenleme projesi de bittiğinde Kuşadası diğer turizm kentleri için örnek teşkil edecek. Göreve geldiğimizden beri Kuşadası’nın güzelleşmesi için ürettiğimiz projelerde toplumun her kesimiyle fikir alış verişinde bulunduk. Kuşadası’nı ortak akıl ile yönetiyoruz. Bu süreçte de değerli fikirleri ile bize destek olan Kent Konseyi üyelerine teşekkür ederim” dedi.



Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Dr. Tunç Tuncer ise Kuşadası Belediyesi ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek “Sizin gibi çok çalışan ve vizyon sahibi bir belediye başkanımızın olması bizleri çok mutlu ediyor. Kentimiz, siz göreve başladıktan sonra olumlu yönde değişerek çok gelişti. Kuşadası Kent Konseyi olarak tüm meclislerimiz ve çalışma guruplarımızla her zaman yanınızdayız” dedi.

