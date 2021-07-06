Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Germencik ilçesinde, çiftçi Cevdet Bayraktar (51) sondaj kuyusundan su motoru ile bahçesini suladığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Turanlar Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Cevdet Bayraktar sondaj kuyusundan su motoru ile bahçesini sulamaya başladı. Bayraktar bir süre sonra elektrik akımına kapıldı. Bayraktar´ın durumunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bayraktar´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cevdet Bayraktar´ın cenazesi Aydın Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Bayraktar´ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2021-07-06 22:09:07
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