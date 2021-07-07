Kuşadası'nda çocuklara yönelik drama eğitimi devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen drama eğitimlerinin yeni dönemi başladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle uzun bir süre ara verilen eğitimlerin yeni dönemine 69 yaş arası 45 çocuk katılıyor.

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen kültür, sanat ve eğitim etkinliklerine normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Bu kapsamda kentte sanat faaliyetlerinin önemli adresleri olan Güvercinada ile İbramaki Sanat Galerisi birbirinden renkli organizasyonlara sahne olurken Erkan Yücel Sahnesi de Kuşadalı sanatseverler için yeniden kapılarını açtı.



Kuşadası Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası’nın alt katındaki Erkan Yücel Sahnesi’nde ilk olarak drama dersleri verilmeye başlandı. Çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen eğitimlerin yeni dönemine 69 yaş arası toplam 45 çocuk katılıyor. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimler Eylül ayına kadar devam edecek.



Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, drama eğitimlerinin çocukların öğrenme sürecini eğlenceli hale getirdiğini belirterek “Kuşadası Belediyesi’nde yaklaşık 6 senedir drama eğitimleri veriyorum. Şu ana kadar yaklaşık 800 çocuğa ulaştık. Eğitimlerimize pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Bugün itibariyle derslerimize yeniden başladık. Çocuklarımızı yaşlarına göre 3 gruba ayırdık. drama sayesinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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