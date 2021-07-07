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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtar ikna edince, Kovid-19 aşıları yapıldı

İHA

Muhtar ikna edince, Kovid-19 aşıları yapıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, mahalle muhtarları Kovid19 aşısı olmayan mahalle sakinlerini ikna edince, aşı ekibi mahalleye giderek vatandaşların Kovid19 aşılarını yaptı.
Aydın’da Kovid19 aşısı olmamış vatandaşları ikna etmek ya da çeşitli mazeretleri ile sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların aşı olmasını sağlamak için Efeler ilçesi Ovaeymir Mahalle muhtarı Lokman Karataş, aşı ikna gönüllüsü oldu. Muhtar Lokman Karataş’ın mahalle sakinlerini ikna etmesi üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Ovaeymir Mahallesi’nde aşı birimi oluşturarak vatandaşların Kovid19 aşılarını yaptı. Aşı olan vatandaşlar sağlık ekiplerine teşekkür etti.
“Kanser hakkında bilgilendirmede bulunuldu”
Ayrıca Ovaeymir Mahallesi’nde yapılan aşılama çalışmaların yanı sıra kanser konusunda da farkındalık oluşturma maksadı ile bilgilendirmede bulunuldu. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması amacı ile vatandaşlara Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri ve Kalın Bağırsak Kanser taramaları ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirmeler yapılarak kadınlar KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerine davet edildi, el broşürleri dağıtıldı. Eş zamanlı olarak vatandaşlara 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a dair bilgilendirmeler yapıldı.

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