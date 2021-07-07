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Abla-kardeş geleceğin yıldız futbolcularını yetiştiriyor Kadın antrenörler Türk futboluna umut olacak

İHA

Abla-kardeş geleceğin yıldız futbolcularını yetiştiriyor Kadın antrenörler Türk futboluna umut olacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da altyapı antrenörü olarak görev yapan Melisa Cansu Uzun ve kız kardeşi Buket Pelin Uzun, geleceğin yıldız futbolcularını yetiştiriyorlar. Ablakardeşin ortak hayali amatör sporu daha iyi noktalara getirerek başarılı sporcular yetiştirebilmek.
Önce aynı kulüpte forma giyerek sırt sırta yeşil sahalarda ter döken 25 yaşındaki Melisa Cansu Uzun ve 22 yaşındaki Buket Pelin Uzun şimdilerde ise tecrübelerini altyapı sporcuları ile paylaşıyor. Yedieylül Gençlik Spor Kulübü'nde kadın futbol takımında forma giyerek futbol hayatlarına başlayan Uzun kardeşler üniversite eğitimlerinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor çatısı altında iş hayatına adım attı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da altyapı antrenörlüğü yapan ablakardeş, sporcularının sadece futbolda değil özel hayatlarında da özgüveni yüksek, ahlaklı ve başarılı bireyler olmaları için çabalıyor. Futbolun bilimsel çalışmalara dayandığına inanan Uzun kardeşler, futbolu bilim ile en güzel şekilde buluşturmak için çabalıyor.

"En büyük hedefim kadın liginde en üst seviyede çalışabilmek"
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisi olan Buket Pelin Uzun, "Kadın antrenör olmak bir yönden çok zor, bir yönden de çok güzel bir duygu. Erkeklerin çok bulunduğu bir ortamda çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim için çalıştığımız yer ve iş arkadaşlarımız çok önemli. Sağ olsunlar görev yaptığımız Aydın Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki çalışma arkadaşlarımız da personelimiz ile büyük bir uyum içerisinde güzel şeyler ortaya çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi bir kadın liginde en üst seviyede çalışabilmek. Aynı zamanda erkek liglerinde de aynı şeyi yapabilmek. Tabi ki de önce altyapı önce güzel işlere imza atmak istiyoruz. Bizim için buranın tozunu yutarak geçmek önemli bizim için. Biz o aşamadayız şu an" diye konuştu.

"Ablam benim için bir yol haritası"
Ablası Melisa Cansu Uzun ile birlikte aynı kulüpte görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Buket Pelin, "Ablamın 'bazı insanlara gömlek başka türlü oturur' diye bir sözü var. Daha önce farklı liglerde farklı spor kulüplerinde futbol oynasam da bana da antrenörlük gömleğinin daha iyi oturduğunu düşünüyorum. O yüzden futbolculuk yerine antrenörlüğü tercih ettim. Ablam da benim için bir yol haritası, yol arkadaşı. Sürekli birlikte çalışıyoruz. Hem teori olarak hem uygulama olarak eksik olan konularımızı beraber çalışarak yol haritası çiziyoruz. Avantajlarının yanında dezavantajları da olsa birlikte çalışmak büyük bir şans benim için. Evde sürekli konumuz futbol oluyor. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, bilimle daha iyi nasıl hareket ederiz ve daha iyi nasıl bir yol alabiliriz diye sürekli konuşuyoruz" dedi.
En büyük hayallerinin profesyonelde yapılan çalışmaların hepsini amatöre getirebilmek olduğunu kaydeden Buket Pelin Uzun, "Bilimle çalışarak yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir"
Kadın elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini ifade eden Melisa Cansu Uzun, "6 yaşımdan beri top oynuyorum. Daha sonra ilk filiz lisansım Yedieylül Gençlik Spor Kulübü'nde çıktı. Bu süre zarfında kardeşim Buket ile birlikte aynı kulüpte oynadık, mücadele ettik. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir derler ya biz de burada bunu başardık. Görev yaptığımız Aydın Büyükşehir Belediyespor yöneticileri sağ olsunlar bize her desteği sağlıyorlar, her istediğimizi yapabiliyoruz. Biz de bu noktaya gelene kadar çok kolay şeyler yaşamadık. Her antrenör her birey kendi hayat mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmesin. 25 yaşındayım, U15'deki 15 yaşındaki oyuncuya bile kendini ispatlamak zorundasın. 'Acaba hoca topa vurabiliyor mu? Kadın hoca nerden bilir ki bunları? Futboldan anlar mı? Taktik biliyor mu?' gibi düşünceleri oluyor. Onlar sözlü olarak bunları ifade edemeseler de bakışlarından biz bunları anlayabiliyoruz, o güvensizliği hissediyorsunuz. Sonra alıştıkça bacaklarınızın arasında dolanıyorlar. Ben istiyorum ki sadece spor hayatlarında hocaları olarak kalmayayım, onların hayatlarına dokunabileyim. O ivmeyi tutturduğunuzda ise sonu gelmiyor. Yani aşk gibi bir şey bu. Bir şeyi çok seversin, o da seni sever" diye konuştu.

"Sadece bizim için buraya çocuklarını getiren velilerimiz var"
Yetiştirdikleri sporcuların sadece futbolda değil özel hayatlarında da başarılı bireyler olmaları için çalıştıklarını ve bazı velilerin kadın olmaları dolayısıyla çocuklarını kulübe getirdiğini ifade eden abla Uzun şunları söyledi:
"Sadece sporda değil ablakardeş burada var olduğumuz için çocuklarını getirmek isteyen velilerimizin sayısı oldukça fazla. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bizim için çocuk futbolda da yetenekli olmalı ama sosyal yaşantısında da başarılı olmalı ve fair play çerçevesi içerisinde yetişmeli, ahlaklı bir sporcu olmalı. Ben istiyorum ki Almanya'da yapılan altyapı çalışmaları ülkemizde de olsun, kendi sporcularımızı kendimiz geliştirelim. Buket hoca sadece kardeşim değil, hayatımın bir parçası. Hatta hayatımın tamamı. Onunla birlikte çalışmak çok mutluluk verici. O benim burada iş arkadaşım, özel hayatımızda da kardeşim, dostum, ailem, sırdaşım. Benim için Buket demek futbol demek."

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