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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler’deki tarihi yapıların çevre düzenlemesi yapılıyor

İHA

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin tarihi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kentteki tarihi yapılarda da çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

Efeler’deki tarihi yapıların çevre düzenlemesi yapılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin tarihi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kentteki tarihi yapılarda da çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, Başkan Atay’ın talimatıyla Zafer Mahallesi’nde bulunan ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescilli Rum Hamamı’nda ot temizliği çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde, iş makinesi kullanılmadan yapıldı. Rum Hamamı yapısında olumsuzluğa neden olmamak için yapıyı korumaya yönelik güvenlik önlemleri alınarak, çalışmalar titizlikle gerçekleştirildi.
Aydınoğlu Beyliği ve Osmanlı döneminin izlerini günümüze kadar taşıyan, zamana meydan okuyan duruşuyla Rum Hamamı, Efeler ilçesi, Zafer Mahallesi, 117. Sokak üzerinde bulunuyor. Bulunduğu mahallenin eski Rum Mahallesi olmasından dolayı hamamın adını buradan aldığı biliniyor. Eserin ilk inşa tarihinin ise 15. yüzyıl olduğu tahmin ediliyor. Rum Hamamı, Efeler ilçesindeki en eski hamamlardan sonra (Tabakhane Hamamı 14. Yüzyıl sonu15. Yüzyıl başları ve Gümrük Önü Hamamı 15. Yüzyıl16. Yüzyıl) gelen o döneme ait hamam mimarisinin özgünlüğünü yansıtan önemli örnekler arasında yer alıyor.

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