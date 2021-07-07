Didim'de denizde kadın cesedi bulundu

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da denizde kadın cesedi bulundu, polis kimliğini araştırıyor.

Didim ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Mavişehir Tarhan Sitesi'nin sahil kısmında gezinenler, denizde bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sahile çıkarılan kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Suda boğularak hayatını kaybettiği belirlenen kadının kimliğinin tespiti için parmak izi alındı. Kadının cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-07-07 17:43:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.