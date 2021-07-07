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Didim´de 'Lavanta Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

DHA

Didim´de 'Lavanta Festivali' renkli görüntülere sahne oldu


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN´ın Didim ilçesinde, belediye tarafından 2015 yılında ekimine başlanılan lavantaların istenilen seviyeye gelmesinin ardından ilk kez lavanta festivali düzenlendi. Festival yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrararken, renkli görüntülere sahne oldu. 
Didim'de 2015 yılında belediyeye ait Akköy Kocabahçe´de 55 dönüm arazi üzerine Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs bitkileri fidanlığı kuruldu. Burada yetişen lavantalar yıllar sonra istenilen seviyeye gelmesiyle bu yıl ilk kez lavanta festivali düzenlendi. Festivale yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Davetliler, görsel şölen sunan lavanta tarlasında bol bol fotoğraf çektirdi. Festivalde Ukraynalı mankenler giydikleri lavantalı giysilerle davetlilerin ilgi odağı oldu. İlk kez yapılan festivalin gelecek yıllarda da geleneksel hale dönüştürüleceği ifade edildi. 
'BÖLGEMİZ ÇOK AVANTAJLI'
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Uzun zamandan beri tarlamızın bu seviyeye gelmesini sabırla bekledik. 10 çeşit tıbbi bitkiyi tohumundan yetiştiriyoruz ve yağını sıkıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren daha yoğun bir şekilde çalışma içine gireceğiz. Pandemi olmasaydı daha yoğun olacaktık. Gelecek yıllarda lavantayı yurt dışına ihracat yapmamız söz konusu olacak. Yurt içinde de birçok firmanın bizden talepleri var. Ürünü belirli seviyede yetiştiriyoruz. Çok fazla üründen ise kaliteli ürün elde etmek istiyoruz. Çalışan arkadaşların da bu işi meslek edinmesi istiyoruz. Lavanta Turizm için önemli bir ürün. Türkiye için yeni ama Avrupa ve başka ülkelerde daha önceden başladı. Agro turizm dediğimiz tarımla turizmi iç içe geçtiği yeni bir olgu var. Bunun için bölgemiz çok avantajlı. Ama elimizdeki imkânları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Biz birazda bunun için bu işe girdik. Turizm benim ana mesleğim. Bu seviyeye gelmesi için çok sabırla bekledik. İlçemizde konaklayan yerli ve yabancı tersleri bir şekilde buraya naklederek bizzat içerisinde dokunarak hissetmelerini istedik" dedi.
İLK KEZ GELDİLER HAYRAN KALDILAR
Avustralya´dan gelerek Didim´de tatil yapan Mima Koçak, "1 yıl oldu burada yaşayalı. Avustralya´dan geliyorum. Lavanta festivalini duyar duymaz hemen geldim. Çok renkli görüntülerle karşılaştım." dedi.
Yerli turistlerden Hülya Kabakçı Karadeniz ise "Festival olduğunu öğrendik. Koşup etkinliğe geldik, çok güzel. Her yer mis gibi kokuyor. Yazları Didim´de yaşadığımız halde ben buraya ilk kez geliyorum. Lavanta festivalini çok duydum ve fotoğraflarını gördüm ama ilk defa geldim" diye konuştu.
Öte yandan, bugün şölen havasından başlayan festivalde sanatçı Özlem Yeşil ve orkestrası konser verecek. Festival 8 ve 9 Temmuz günleri yapılan etkinliklerle son bulacak. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN
2021-07-07 21:18:20

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