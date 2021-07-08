Düğün yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı (2)

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin kayalığa çarptığı kazada ağır yaralanan Selahattin Has (82) da kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mevlüt Has'ın (90) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN

2021-07-08 00:22:29



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