Çekinen vatandaşları ikna edebilmek için ilk aşıyı kendi oldu Bozdoğan'da aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bozdoğan İlçe Sağlık Müdürü Ya Semi Sarıçiçek, aşı uygulamasından çekinen mahalle sakinlerini ikna edebilmek için ilk aşıyı kendisi oldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da aşılama işlemleri hızla devam ederken 618 bin 47 adet 1. doz, 317 bin 581 adedi ise 2. doz olmak üzere toplamda 996 bin 560 doz aşının uygulandığı kentte, 50 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına uygulanan hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz aşılar da vurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Bozdoğan İlçe Sağlık Müdürü Ya Semi Sarıçiçek, ilçeye bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde aşılama oranlarının Bozdoğan geneline göre düşük olması üzerine örnek bir çalışmaya imza attı. Müdürlük personelleri ile birlikte Kızılcaköy Mahallesi'ne giden Sarıçiçek, 3. doz aşısını köy kahvesinde vuruldu. Sarıçiçek'in ardından birçok vatandaşın aşı olmak istemesi çalışmanın başarıyla sonuçlandığını gözler önüne serdi.

“Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum”

İlçe genelindeki aşılama çalışmaları hakkında açıklama yapan Sarıçiçek; “Tüm Aydın'da olduğu gibi Bozdoğan'ımızda da aşı oranımız gayet yüksek. Hastanemiz, aile hekimliği birimlerimiz ve tüm ekip arkadaşlarımız el birliği içerisinde vatandaşlarımızı aşılamak için gayret gösteriyor, mahalle mahalle aşı oranlarını takip ediyoruz. Kızılcaköy Mahallemizde aşı oranının diğer mahallelerimize göre çok düşük olduğunu görünce neler yapabileceğimizi düşündük, geçtiğimiz hafta da sağlık çalışanları için 3. doz uygulaması başlayınca ekip arkadaşlarımızla konuşup 3. doz aşımı aşı olmaktan çekinen vatandaşlarımızın gözü önünde yaptırmak istedim. Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" dediği cennet memleketimizin Covid19 pandemi sürecinin etkilerinden tamamen kurtulabilmesi için tüm hemşerilerimizi bir an önce aşı olmaya davet ediyorum. Bizlere burada yardımcı olan Kızılcaköy Muhtarımız Ümit Karcı'ya, mahalle sakinlerimize, desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz'e ve tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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