Aydın’da aşıya erişilebilirlik maksimum seviyeye taşınıyor İl Sağlık Müdürü Açıkgöz: “Aydın her zaman en iyisini hak ediyor”

Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılama yüzdesi en iyi 8. il olan Aydın’da, İl Sağlık Müdürlüğünce vatandaşların aşıya erişebilirliği maksimum seviyeye taşınıyor.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, il genelindeki aşı rakamları da 1 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Aydın nüfusunun yüzde 69,8’i aşılanırken, İl Sağlık Müdürlüğünce mobil aşı tırı gibi örnek projelerle de her vatandaşın aşı yaptırabilmesi için kolaylıklar sağlanmaya devam ediyor. Toplum sağlığının korunması ve vatandaşların aşı yaptırma konusunda motivasyonlarının artırılması adına projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, salgınla mücadele konusunda duyarlılık göstererek kendilerine destek veren Aydınlılara teşekkür ederek, aşılanmada en iyi birinci il olmayı hedeflediklerine dikkat çekti.



“Aydın daha iyisini hak ediyor”

Aydın genelindeki aşı motivasyonunu artırmayı amaçladıklarını ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Aydın’daki aşı rakamları bizleri gerçekten mutlu etti ancak Bakanlığımızca açıklanan aşı yüzdelerinde Aydın ilimizin birinci sırada yer alması için her türlü motivasyona sahibiz. Valimizin liderliğinde salgınla mücadelede Aydınlı vatandaşlarımız da büyük oranda duyarlılık gösterdi ve ortaya çıkan rakamlar bizleri de mutlu etti. Aydın her zaman en iyisini hak ediyor. Bu kapsamda hali hazırda yürüttüğümüz çalışmalarımız ile birlikte turizm kenti olan ve yaşamın daha yoğun olduğu saatler olan 1824 saatleri arasında çeşitliliği artırmak ve ağırlıklı olarak batı kanadımız olan Didim ve Kuşadası ilçelerimizde farklı uygulamalar dizayn etmekteyiz. Tüm organize sanayi bölgeleri, şantiyeler, oteller, kurumlarımızdaki aşı uygulamalarıyla erişebilirliği maksimum seviyeye taşıyoruz. İlk mobil aşı tırı Aydınımızda başlamıştı, şimdi de yine öncü projeler ile vatandaşlarımızın kolaylıkla aşı olabilmelerini sağlayacağız” dedi.

