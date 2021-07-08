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Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak

DHA

Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesindeki tarihi M.Ö. 4'üncü yüz yıla dayanan Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. Antik kentte bu yılki hedefin Agora bölgesindeki toprak altında bulunan Zeus Tapınağı'nın gün yüzüne çıkartılması olduğu bildirildi.
Aydın'ın en önemli antik kentlerinden birisi olan Magnesia Antik Kenti'nde uzun yıllar kazı başkanlığını sürdüren Prof. Dr. Orhan Bingöl'ün emekliye ayrılmasının ardından yerine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Görkem Kökdemir görevlendirildi. 2021 yılı kazı çalışmalarının başlaması kapsamında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız Antik kenti ziyaret edip, kazı çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 36 yıldan beri kazı çalışmalarının devam ettiği Magnesia Antik Kenti'nde bu yılki hedefin Agora bölgesindeki toprak altında bulunan Zeus Tapınağı'nın gün yüzüne çıkartılması olduğu bildirildi.
'EN KIYMETLİ KÜLTÜR DEĞERLERİMİZDEN BİRİ'
Kazı çalışmaları hakkında bigi veren Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Magnesia Antik Kenti Aydın sınırları içerisindeki en kıymetli kültür değerlerimizden birisidir. Türkiye hatta dünya ölçeğinde. Bize önemli bir veri alt tabanı sunuyor. Çünkü 50 bin kişilik bir stadyuma sahip. Avrupa ve Balkanların neredeyse en büyük stadyumlarından biri ve dünyada ise 5'inci sırada bir stadyuma sahip olması antik kentin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Tapınak alanı olarak da dünyanın en büyük 4'üncü tapınak alanına sahiptir. Tüm bu verileri bir arada değerlendirdiğimizde biz burada muazzam bir potansiyel görüyoruz. Kazı başkanlığımız, müze müdürlüğümüz ve Germencik Belediyesi ile güç birliği içinde antik kentin kazı çalışmalarını hızlandırıp bir an önce turizmde maksimum seviyeye getirmek niyetindeyiz. Bugün itibariyle aynı zamanda ören yerleriyle ilgili projeleri olgunlaştırdık. Giriş tesisi oluşturduk. Kafeterya ve dinlenme salonu noktalarını denetledik. Kısa sürede de turist trafiğine hazır olacak" dedi.
KAZI ÇALIŞMALARI TAPINAKTA YAPILACAK
Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir de, "Kentte 36 yıldan beri kazı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bu çalışmaları tamamlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. En önemli alan Artemis kutsal alan olacak. Çünkü uzun yıllardan beri burada kazılar yapıyorduk. Bazı noktalarda eksikliklerimiz vardı, onları tamamlayacağız. Yeni bir kazı alanı olarak da bakanlığımıza sunduğumuz başvuruda da geçen kentin ikinci büyük yapı kompleksinde çalışmalara başlayacağız. Artemis kutsal alanın batısında yer alan Agora kutsal alanında kazılar yapılacak. Agora, Antik dönemlerde pazar yeri olarak adlandırılır. Magnesia'daki agora, pazaryerinden öte dini yönü olan bir yer. Buranın içerisinde de Anadolu Hedesilik döneminin en önemli tapınaklarından birisi olan Zeus bulunuyor. Tapınak toprak altında Agora'nın içerisinde duruyor. Eğer bu yıl başarabilirsek, tapınağa doğru çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Önümüzdeki yıllarda Berlin'de sergilenenin daha güzeli, daha gerçeği ve orijinali Magnesia'da sergilenmiş olacak" diye konuştu.
'BURADA MUAZAM BİR HAZİNE VAR'
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise, "Burada muazzam bir antik kent var. Düşünün 50 bin kişilik bir stadı var. Burada nasıl bir topluluk yaşıyor ki, 50 bin kişilik bir spor sahasına ihtiyaç duymuşlar. Muazzam bir hazine var. Çok uzun süre harcanmış bir emek var. Biz bunu artık vatandaşa sunmak ve turizme kazandırmak istiyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çok güzel bir uyum sağlandı. En kısa sürede burayı yerli ve yabancı turizme kazandırırsak Germencik'in önemli bir yanını ortaya çıkarmış olacağız" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2021-07-08 12:35:52

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