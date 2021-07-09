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Bir kayıp milyon davası da Nazilli’de ortaya çıktı Tosuncuk Davası’ndan sonra Nazilli’de yaklaşık 500 milyonluk dolandırıcılık şikayeti üzerine polis çalışma başlattı

İHA

Bir kayıp milyon davası da Nazilli’de ortaya çıktı Tosuncuk Davası’ndan sonra Nazilli’de yaklaşık 500 milyonluk dolandırıcılık şikayeti üzerine polis çalışma başlattı

Türkiye’de gündem olan ve kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın’ın ‘Çiftlikbank’ davasından sonra Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kayıp milyon davası daha ortaya çıktı. Üniversite eğitimi için Nazilli’ye gelip burada yatırım danışmanlığı bürosu açan bir gencin, daha çok kazandırma vaadi ile ilçede yaklaşık 500 milyon TL toplayıp ortadan kaybolduğu belirtildi. Şikayetler üzerine polis gencin büro olarak kullandığı mekanda arama yapıp içerde bulunan kasaya el koydu.
Edinilen bilgiye göre; ailesi Bursa’da yaşayan A.Y. isimli genç Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyup Nazilli’de ‘yatırım danışmanlığı’ adı altında bir ofis kiraladı. Yurtdışı bir yatırım danışmanlığı şirketinin temsilcisi olduğunu iddia eden A.Y. daha çok kazanç vaadiyle çeşitli kişilerden para ve döviz toplamaya başladı. İddiaya göre; Nazilli’nin önde gelen isimlerinin de parasını yatırmasıyla güven oluşturan 28 yaşındaki A.Y.’nin kısa sürede değeri 500 milyon TL’ye ulaşan miktarda Türk Lirası ve döviz topladı. Şahsın yaklaşık 10 gün önce kayıplara karışması ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan kişiler polise giderek şikayetçi oldu.
Şikayetlerin artması üzerine polis tarafından şahsın ofisi açılarak içeride bulunan kasaya el konuldu. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirilirken A.Y. isimli şahsın, kendisine para veren kişilere ‘riskli çok kazançlı, risksiz az kazançlı’ şeklinde yatırım paketleri sunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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