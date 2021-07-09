Başkan Kaplan; “KYK Yurdu 2022’de hizmete girecek”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılarak yenisi yapılacak olan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile ilgili açıklamada bulundu.



Koçarlı’da geçtiğimiz yıl depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılması kararlaştırılan Koçarlı KYK Yurdu ile ilgili açıklamalar yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “KYK Yurdu ile ilgili statik projesindeki bir değişiklikten kaynaklı olarak 3 aylık bir gecikme yaşıyoruz. En geç Ağustos ayı içerisinde mevcut yurdun yıkım ihalesi ve ardından yeni yapılacak binanın inşaat ihalesinin yapılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.



Koçarlı’da KYK Yurdu’nun yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce hızlanması için Ankara’da, AK Parti Aydın Milletvekilleri ile birlikte sürecin en başından bu yana yoğun temaslarda bulunan Başkan Kaplan, projeyle ilgili son duruma açıklık getirdi. Daha önce bu yıl içerisinde NisanMayıs aylarında ihalenin yapılacağını ve 8 ay içinde inşaatın bitirilmesiyle ilgili açıklama yaptıklarını hatırlatan Başkan Kaplan, “Koçarlı’da tüm yaptığımız binalarda artık fore kazık metoduna döndük. Yapılan jeolojik etütlere göre zeminde bir sıvılaşma var. Statik projedeki değişiklikten kaynaklanan 3 aylık bir gecikmeyi yaşıyoruz. Şu an itibariyle Fen İşleri Müdürlüğümüzde keşif özetleri, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından da maliyet analizleri yapılıyor. 560 kişi kapasiteli yurdumuz kız ve erkek öğrencilerimiz için yüzde 50’şer kapasiteyle programlandı” dedi.



KYK Yurdu’nun tamamlanarak yeniden hizmete girmesiyle öğrencilerin barınma ihtiyacına cevap verileceğini söyleyen Başkan Kaplan, “İnşallah TemmuzAğustos ayları içerinde hem yıkım hem de inşaat ihalesi gerçekleşir ve yurdumuz 8 aylık süre zarfında yapılarak 2022 içinde Koçarlı’ya kazandırılır. Yurdumuzun hayata geçmesi ilçe esnafımıza da bir canlılık getirecektir.Bölge esnafımızın daha fazla kazanmasına, daha fazla insanımızın ilçemizi ziyaret etmesine de vesile olacaktır. Bizim bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız diğer tüm yatırımlarda netice itibariyle bölgede yaşayan tüm kesimlerin hayat standardını daha da artırmak içindir. Bunu sağlamak için de azim ve kararlılıkla yolumuzda devam ediyoruz. Ben ilçemize yeni yurt kazandırılmasıyla ilgili desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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