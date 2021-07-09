Suç örgütü operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suç örgütü operasyonunda 3 kişi tutuklandı

DHA

Suç örgütü operasyonunda 3 kişi tutuklandı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´da çiftçi ve tüccarlardan zorla para topladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun Sultanhisar ilçesinde çilek üreticileri, tüccarlar ve kamyon şoförlerinden zorla para aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışmanın ardından önceki gün Atça, Kavaklı ve Salavatlı mahallerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 tabanca, 83 mermi, 2 şarjör, 1 kılıç, 5 senet ile çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamasıyla adliye sevk edilen 4 şüpheliden H.D., M.D. ve F.D. tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin arandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Burhan CEYHAN
2021-07-09 17:40:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucudan 11 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 11 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine ...
Polisin dikkati yavru kediyi kurtardı
YEREL HABERLER Polisin dikkati yavru kediyi kurtardı
Kuşadası'nda bayram öncesi huzur operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kuşadası'nda bayram öncesi huzur operasyonu: 1 ...
NTO’nun pandemi karnesi belli oldu
YEREL HABERLER NTO’nun pandemi karnesi belli oldu
Didim’de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Didim’de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü
Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
YEREL HABERLER Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li ...
Kurşunlu Manastırı Kuşadası'nda inanç turizminin yeni adresi olacak
YEREL HABERLER Kurşunlu Manastırı Kuşadası'nda inanç turizminin yeni ...
Nazilli ESKKK’da Başkan Öztunç’tan genel kurula çağrı
YEREL HABERLER Nazilli ESKKK’da Başkan Öztunç’tan genel kurula çağrı
Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu
YEREL HABERLER Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile ...
Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya geldi Aksu’dan Ortekin’e ‘Geçmiş olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya ...
Kuşadası'nda yol yapım seferberliği yaz nüfusunun arttığı bölgelerde yoğunlaştı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yol yapım seferberliği yaz nüfusunun ...
Aydın’daki çöl sıcaklarına karşı deveciler seferberlik ilan etti Pehlivan develer baştan aşağıya yağlanıp yıkandı
YEREL HABERLER Aydın’daki çöl sıcaklarına karşı deveciler ...
Başkan Kaplan; “KYK Yurdu 2022’de hizmete girecek”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; “KYK Yurdu 2022’de hizmete girecek”
Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, faciadan döndüldü
YEREL HABERLER Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, faciadan ...
Kurşunlu Manastırı, restorasyona hazır
YEREL HABERLER Kurşunlu Manastırı, restorasyona hazır
Çevrecilerden, Menderes için 'tehlike kapıda' uyarısı
YEREL HABERLER Çevrecilerden, Menderes için 'tehlike kapıda' uyarısı
Bir kayıp milyon davası da Nazilli’de ortaya çıktı Tosuncuk Davası’ndan sonra Nazilli’de yaklaşık 500 milyonluk dolandırıcılık şikayeti üzerine polis çalışma başlattı
YEREL HABERLER Bir kayıp milyon davası da Nazilli’de ortaya ...
Kuşadası'nda uçak batığına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda uçak batığına yoğun ilgi
Civcivlerini değil, yolu yarıda bıraktı Civcivler koku yapınca otobüsten indi
YEREL HABERLER Civcivlerini değil, yolu yarıda bıraktı Civcivler ...
Nazilli Belediyesi, Aşağı Örencik’te yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, Aşağı Örencik’te yol ...
Nazilli Belediyespor sponsoruyla devam
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor sponsoruyla devam
Kuşadasıspor'un inancı tam
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'un inancı tam
Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi
YEREL HABERLER Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi