Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı

İHA

Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Yazarlar Platformu (KUYAP) iş birliğinde düzenlenen 4’üncü Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı. 9 gün sürecek olan etkinlikte 33 yazar, Kuşadalı okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kuşadası Yazarlar Şenliği, Atatürk Meydanı’nda başladı. 18 Temmuz’a kadar 33 yerel yazarın katılımıyla sürecek olan etkinliğin açılışına çok sayıda kitapseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan katıldı.
“Adından söz ettiren bir kent olacak"
Etkinliğin açılışında konuşan KUYAP Sözcüsü İsmail Tezgel, “Değerli Belediye Başkanımız Ömer Günel, bize her zaman tam destek verdi. Bu nedenle diğer yazarlar adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Kuşadası, bu tür etkinlikler sayesinde sanatçıları ve edebiyatçıları ile Türkiye’de adından söz ettiren bir kent olacak. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız” dedi.
“Sanatın ve sanatçının yanındayız"
Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar ise, “Bu sene 4’üncüsünü düzenlemekten gurur duyduğumuz Kuşadası Yazarlar Şenliği sayesinde vatandaşlarımız yerel yazarlarımızla buluşacak. Sanat, kültür ve edebiyat kentimizin kılcal damarlarını oluşturuyor. Kuşadası, kültür ve sanat kenti olma yolunda her geçen gün hızla ilerliyor. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel de sanatın ve sanatçının her zaman yanında” diye konuştu.
Kuşadası Yazarlar Şenliği 18 Temmuz tarihine kadar, 18.0024.00 saatleri arasında Atatürk Meydanı’nda ziyaret edilebilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim'de mühür bozup, müşteri alan otel ikinci kez mühürlendi
YEREL HABERLER Didim'de mühür bozup, müşteri alan otel ikinci kez ...
Nazilli'de 'kötü koku' ihbarı ekipleri harekete geçirdi, evden 3 kamyon 'çöp' çıktı
YEREL HABERLER Nazilli'de 'kötü koku' ihbarı ekipleri harekete ...
Tartıştığı kişiyi öldürdü, tabanca buzdolabında bulundu
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi öldürdü, tabanca buzdolabında ...
Nazilli´de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası
YEREL HABERLER Nazilli´de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası
Suç örgütü operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Başkan Kaplan; “Koçarlı’da kadınlarımız daima önde”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; “Koçarlı’da kadınlarımız daima önde”
Uyuşturucudan 11 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 11 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine ...
Polisin dikkati yavru kediyi kurtardı
YEREL HABERLER Polisin dikkati yavru kediyi kurtardı
Kuşadası'nda bayram öncesi huzur operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kuşadası'nda bayram öncesi huzur operasyonu: 1 ...
NTO’nun pandemi karnesi belli oldu
YEREL HABERLER NTO’nun pandemi karnesi belli oldu
Didim’de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Didim’de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü
Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
YEREL HABERLER Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li ...
Kurşunlu Manastırı Kuşadası'nda inanç turizminin yeni adresi olacak
YEREL HABERLER Kurşunlu Manastırı Kuşadası'nda inanç turizminin yeni ...
Nazilli ESKKK’da Başkan Öztunç’tan genel kurula çağrı
YEREL HABERLER Nazilli ESKKK’da Başkan Öztunç’tan genel kurula çağrı
Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu
YEREL HABERLER Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile ...
Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya geldi Aksu’dan Ortekin’e ‘Geçmiş olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya ...
Kuşadası'nda yol yapım seferberliği yaz nüfusunun arttığı bölgelerde yoğunlaştı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yol yapım seferberliği yaz nüfusunun ...
Aydın’daki çöl sıcaklarına karşı deveciler seferberlik ilan etti Pehlivan develer baştan aşağıya yağlanıp yıkandı
YEREL HABERLER Aydın’daki çöl sıcaklarına karşı deveciler ...
Başkan Kaplan; “KYK Yurdu 2022’de hizmete girecek”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; “KYK Yurdu 2022’de hizmete girecek”
Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, faciadan döndüldü
YEREL HABERLER Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, faciadan ...
Kurşunlu Manastırı, restorasyona hazır
YEREL HABERLER Kurşunlu Manastırı, restorasyona hazır
Çevrecilerden, Menderes için 'tehlike kapıda' uyarısı
YEREL HABERLER Çevrecilerden, Menderes için 'tehlike kapıda' uyarısı
Bir kayıp milyon davası da Nazilli’de ortaya çıktı Tosuncuk Davası’ndan sonra Nazilli’de yaklaşık 500 milyonluk dolandırıcılık şikayeti üzerine polis çalışma başlattı
YEREL HABERLER Bir kayıp milyon davası da Nazilli’de ortaya ...