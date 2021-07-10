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TAB Genel Başkanı Şahin: Arıcılar Birliği üzerinde ciddi bir komplo olduğu açıktır Milletvekili Posacı: Sektörde namı kötü olan birinin ağzıyla iş yapılması üzüntü verici

İHA

TAB Genel Başkanı Şahin: Arıcılar Birliği üzerinde ciddi bir komplo olduğu açıktır Milletvekili Posacı: Sektörde namı kötü olan birinin ağzıyla iş yapılması üzüntü verici

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) öncülüğünde ülke genelindeki Arıcılar Birliği Başkanları’nın da katıldığı toplantı ile sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirildi. AK Parti ve MHP’li bazı vekillerin de katıldığı toplantıda TAB Başkanı Ziya Şahin ve bazı milletvekilleri isim vermeden AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz öncülüğündeki bir oluşum ile Arıcılar Birliği’nin lav edilmesine yönelik çalışmaları sert bir dille eleştirdiler.
Toplantıda TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, Arıcılar Birliği üzerinde ciddi bir komplo olduğunu dile getirirken AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ise “Bu arkadaş bizim partimizden ihraç edilmiş biri. Ve sektörde namı kötü olan bir biri” diyerek Milletvekili Metin Yavuz’un bu kişi ile iş birliği yapmasının da üzüntü verici olduğunu dile getirdi.
Toplantının açılışında konuşan TAB Başkanı Ziya Şahin, Arıcılık Kayıt Sistemi ve diğer hizmetlerde kamunun yükünü alan Birlikler üzerinde ciddi bir komplo olduğuna dikkat çekti.
Ziya Şahin açıklamasında “Birliklerimizin asıl amacı; örgütlü yapımızın zedelenmeden devam ettirilmesidir. Birlikler, kamuyla arıcılar arasında köprü oluşturmaktadır. Her şey açıklıkla ortada iken, birliklerin zan altında bırakılmıştır. Tüm detaylarıyla sahada inceleme yapılarak kararlar alınması gerekirken art niyetli insanlar nedeniyle Bakanlığımız yanlış yönlendirilmiştir. Tüm görüşmelerin, gelişmelerin ve olayların neticesine bakıldığı zaman Türkiye Arıcılar Birliği üzerinde ciddi bir komplo olduğu gayet açıktır. Bazı kimselerin birkaç milletvekilini yanlış bilgilendirip, Bakanlığımızın karar mekanizmasını etkilemesi üzerine sektörün geleceği zafiyete uğratılmamalıdır. Birliklerin siyasi mücadelelere sürüklenmesini doğru bulmamaktayız. Ülkemizin başarılı yürütülen çalışmalarını, sırf Birliklerin prestijini düşürmek için baltalamak büyük vebal taşımaktadır” dedi.
Silah ruhsatı, plaka ve kovan sayımları konularında haksız yere Birliklerin suçlandığını belirten Şahin “Birlik arıcının, örgütlü arıcılık tarımın geleceğidir. Birliklerimizin yaşatılması için geleceğimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.
“Namı kötü olan birisinin ağzıyla iş yapılması ciddi üzüntü verici”
Toplantıda konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, “Başından sonuna kadar Ziya Başkanım haklı. Bu arkadaş bizim bölgemizin insanı. Partimizden de ihraç oldu. AK Parti ile ilişiği yok. Ama bakanlık nedense... Ben defalarca ikaz ettim. Bakan yardımcısı ile görüştüm. O ısrarla haklı olduğunu söyledi. Sonra Bakan Bey ‘Bir kaç ay gitsin sonra tekrar değerlendiririz’ dedi. Birliklerin de kendilerini check etmesi lazım. Vekil olduğumuzda Tarım Bakanına ‘ÇKS'yi Ziraat Odalarına devredelim’ dedim. ‘Tamam yapalım’ dedi. Ama gene her zaman olduğu gibi bürokrasi işi Anayasa’ya kadar dayandırdı. En son Anayasa’da takıldık kaldık. Bunu yaşayan zat olarak benim üzüldüğüm taraf. Sektörden ihraç olmuş, sektörde namı kötü olan birisinin ağzıyla bu işleri yapması ciddi üzüntü verici. Acı olan bu. Dünyada, Avrupa’da bütün bu işler sivil toplum tarafından yapılıyor. Devlet burada sadece kontrol mekanizmasını yapıyor. Bakanlık burada şunu yapmalı. Eğer Birlikler hata yapıyorsa, Bakanlık kulağından tutsun sen yanlış yapıyorsun kural şu demeli’” diyerek isim vermeden Aydın Milletvekili Metin Yavuz öncülüğünde birliklerin kaldırılması için mücadele veren Mustafa Sarıoğlu’nu eleştirdi.
Toplantıya katılan AK Parti Ankara Milletvekili ve Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, MHP Mersin Milletvekili baki Şimşek ve AK Parti MKYK Üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, tarımın ve arıcılığın geleceği Arıcı Birlikleri’nin sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

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