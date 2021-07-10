Aydın'da kamyonet, motosiklete çarptı; Fırat öldü, arkadaşı ağır yaralı

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Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyonetin çarptığı kamyonetteki kaskları takılı olmayan sürücü Fırat Madran (25) yaşamını yitirdi, arkadaşı Özgür Ocak (24) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında meydana geldi. Aydın yönüne giden Fırat Madran yönetimindeki 09 ADL 374 plakalı motosiklete, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Sürüklenen motosikletten sürücü Fırat Madran ile arkasında oturan arkadaşı Özgür Ocak, yola savruldu. Kamyonet sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fırat Madran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Ocak'ın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

KASKLARI TAKILI DEĞİLMİŞ

Öte yandan Fırat Madran ve Özgür Ocak'ın kask takmadığı öğrenilirken polis, kaçan kamyonet sürücüsünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Cemal YILDIRIM

2021-07-10 12:40:42



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