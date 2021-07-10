Avustralya'dan Didim'e tatile geldi, denizde boğuldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesine Avustralya'dan tatil için gelen Ali Balaban (67), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Avustralya´dan bir süre önce Didim´e yaz tatili için gelen Ali Balaban, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Balaban´ı suda hareketsiz görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan çıkarılan Balaban´ı yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balaban, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ali Balaban'ın şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN
2021-07-10 19:33:55
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