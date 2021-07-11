Nazilli’de 10 kök hint keneviri ele geçirildi

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kök hint keneviri ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazillide narkotik ekiplerinin bir süredir takip ettiği A. E. (66) isimli şahsın ikameti ve evin etrafındaki arazi içerisinde yapılan aramada, boyları 110 santimetreyi bulan toplam 10 kök hint keneviri, 14 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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