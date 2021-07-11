AK Parti Kuşadası'nın acı günü

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Kuşadası Ak Parti kurucu ilçe başkanı olan Ali Kara geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Kuşadası kurucu ilçe başkanlığı yapan Ali Kara, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kara geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Kara hayatını kaybetti. Kara'nın ölümü Kuşadası'ndaki sevenlerini yasa boğarken birçok partili taziye mesajı yayınladı. Kara’nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, toprağa verilecek.

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