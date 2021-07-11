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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda Zabıta hizmet noktası ilgi görüyor

İHA

Kuşadası’nda Zabıta hizmet noktası ilgi görüyor

Yaz döneminde yaşanan nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşların talep ve şikayetlerine en kısa zamanda cevap verebilmek amacıyla Atatürk Bulvarı üzerinde açtığı Zabıta Kontrol Noktası ile sorunlara çok daha hızlı bir biçimde müdahale etme olanağına kavuştu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde açılan Zabıta kontrol noktası vatandaşlarla iç içe oldu. Sorun, talep ve şikayetlerin anında değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağı bir merkez olan noktada Kurban bayramı ile birlikte yaşanacak nüfus artışını ve talebi dikkate alan Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte Araç filosuna eklenen ginger ve motosikletlerle operasyon el anlamda güçlendi Zabıta Kontrol Noktası aracılığıyla dilencilik ve izinsiz seyyar satıcılık yaparak rahatsızlık oluşturan kişilerin ve sıfır işgaliye kuralını ihlal eden işletmelerin denetimi çok daha kolay olacak. Atatürk Bulvarı’nda bulunan Zabıta Kontrol Noktası 08.3000.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kuşadası zabıta müdürü Nuri Can ise yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Aydın Büyükşehir belediyesi ve Kuşadası belediyesi ile kontrol noktamızda 10 kişilik personelle hizmet vereceğiz, şikayetlere daha hızlı çözüm bulacağız, yerli ve yabancı misafirlerimiz buradan yararlanacak. Aydın büyükşehir belediye başkanımıza Özlem Çerçioğlu’na ve Kuşadası belediye başkanımız Ömer Günel'e de çok teşekkür ediyorum, bayramdan sonra da hizmetlerimiz aksamdan devam edecek” dedi.

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