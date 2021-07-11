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Koca'nın fotoğrafını paylaştığı sağlıkçı anne- kızdan, 'Maskesiz günler için aşı olun' çağrısı

DHA

Koca'nın fotoğrafını paylaştığı sağlıkçı anne- kızdan, 'Maskesiz günler için aşı olun' çağrısı


Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, hemşire Şule Tınas'ın (45)  radyoloji teknisyeni kızı Sıla Tınas'a (23) Kovid19 aşısını yaparken çekilen fotoğrafını Twitter'dan paylaşmasının ardından sağlıkçı annekız "Maskesiz günler için aşı olun çağrısı" yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Aydın'da farklı hastanelerde görev yapan sağlıkçı anne ve sağlıkçı kızının fotoğrafını "Hemşire Şule Tınas, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aşı biriminde görev yapıyor. Kızı Sıla da Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknisyeni. Çocukluk çağı aşılarından bugüne Sıla'nın aşılarını annesi yaptı. Covid-19 aşısını da" mesajını yazarak paylaştı.
Bakan Koca'nın bu paylaşımının ardından gündeme gelen hemşire Şule Tınas ile radyoloji teknisyeni kızı Sıla Tınas, "Daha rahat nefes alabilmek için, yaşayabilmek için, sevdiklerimize sarılabilmek için, maskesiz günler için aşılanalım" mesajını vererek, herkesi aşı olmaya davet etti.
ŞULE TINAS, BİZİ VİRÜSTEN KORUYACAK TEK YOL ŞU AN AŞI
26 yıllık hemşire Şule Tınas, pandemi döneminde yılmadan Kovid19'a karşı savaştıklarını belirterek, "Kovid19 pandemi dönemi başladığında bakanlığımız bize sunumlar gönderdi ve biz o sunumlar doğrultusunda hazırlandık. Henüz o zaman aşı yoktu. Benim birçok arkadaşımın, birçok meslektaşımın pozitif olduğunu öğrendim. Onlar ile iletişimi ben sağlıyordum ve test sonuçlarını ben söylüyordum. Gerçekten hepsinin neler çektiğini çok iyi biliyorum. Çünkü çok yakından tanıklık ettim ve çok üzüldüm. Aşı çıktığında ilk önce sağlık çalışanı olan kızımın ve eşimin aşılanmasını istedim. Çünkü aşının koruyucu olduğuna biz çok inandık. Hatta sosyal medyada da o nedenle paylaştık. Bilimsel bir çalışma ve bizi Kovid19'dan koruyacak tek yol şu anda aşı. Kızıma aşı yaptığımda her sağlık çalışanı gibi resmimizi attık. Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüz yetkilileri tarafından çok beğenildi. Sağlık Müdürlüğümüz paylaştı daha sonra Sayın Sağlık Bakanımın sayfasında fotoğrafımızı görünce ben çok mutlu oldum, çok gurur verici oldu bizim için" dedi.
'AİLEM VE SEVDİKLERİM İLE GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN İLK AŞI OLMAK İSTEYENLERDENİM'
Şule Tınas'ın yine kendisi gibi sağlık çalışanı olan ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan kızı Sıla Tınas ise pandemi döneminde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Çalıştığım birimden dolayı pandemi döneminde çok fazla pozitif hastaya şahit oldum. İnsanların nefes darlığı çektiklerini, tek başlarına hayatlarını kaybettiklerini, ailelerinden uzak kaldıklarına şahit oldum. Pandemi dönemi bizim için bu yönden çok zorlu geçti. Kendim de aynı şekilde ailemle görüşemedim. Annemde sağlıkçı olduğu için nöbetlerimizde ayrı zamanlardaydı. Ben nöbete giderken o nöbetten dönüyordu. Görüntülü konuşuyorduk sürekli. Birçok arkadaşım aynı şekilde ailelerinden uzak kaldı. Bu nedenle aşı çıktığında ilk aşı yaptırmak isteyenlerden biriydim."
'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AŞILARIMI ANNEM YAPIYOR'
Sıla Tınas, şöyle devam etti:
"O dönemde annemde aşı polikliniğinde çalışıyordu. Aşımı da o yaptı. Benim için daha iyi oldu. Annem sağlıkçı olduğu için çocukluğumdan beri bütün aşılarımı annem yapıyordu. Tabii ki Kovid19 aşımı da annem yaptı. Annem aşımı yaparken hemşire arkadaşımız fotoğrafımızı çekmiş. Herkes gibi biz de aşıya teşvik etmek için paylaştık. Sağlık Bakanımız da fotoğrafımızı görmüş ve paylaşmış. Kendisine teşekkür ediyoruz ve herkesi aşıya davet ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM
2021-07-11 19:15:58

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