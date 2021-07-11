Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde E.B., iki çocuğunun gözü önünde piknik yaptıkları sırada gölete atladı. Suda kaybolan E.B.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Güvendik Mahallesindeki gölette meydana geldi. E.B., iki kızı ve iki komşusuyla birlikte gölet kenarında piknik yapmaya gitti. İddiaya göre, komşuları balık tutmak için uzaklaştığı sırada E.B., çocuklarının gözü önünde 5 metre yükseklikten gölete atlayarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. E.B. için aramakurtarma çalışması başlatılırken, kadının eşiyle sorunlarının olduğu öne sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK
2021-07-11 20:06:42
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