Minareden yapılan anonsla yangına koştular

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Aydın’ın Yenipazar ilçesinde çıkan yangını söndürmek için camiden yapılan anonsu duyan mahalleli kazma kürek söndürme çalışmalarına koştu.

Yenipazar Karacaören Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan camiden yaptırdığı anons ile mahalle sakinlerine yangını söndürmek için çağrıda bulundu. Cami minaresinden anonsu duyan mahalle sakinleri ellerine aldıkları kazma, kürek, hortumlarla yangına müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri ve yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Muhtar Kıroğlan, yapılan çağrıya duyarsız kalmayan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

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