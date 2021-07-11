Otomobilin çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cemil Sekman (63), hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydınİzmir Karayolu Gerenkova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakasız olduğu öğrenilen motosikletiyle İncirliova´dan Efeler ilçesi istikametine seyir halinde olan kasksız Cemil Sekman, sol şeride geçmek istedi. O sırada arkadan gelmekte olan Filiz C. yönetimindeki 35 FC151 plakalı otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Sekman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sekman, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Filiz C. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde; Cemil Sekman'ın motosikletiyle seyir halindeyken, bir anda sol şeride geçmeye çalıştığı anda arkadan gelen otomobilin çarpması ve yola savrulması yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2021-07-11 23:43:22



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