Kuşadası 3. Ligi Nazilli Belediyespor taraftarları ile kutladı

Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3.Lige yükselen Kuşadası Gençlikspor taraftarları ve oyuncular maç dönüşü kutlamayı Nazilli Belediye meydanında Nazilli Belediyespor taraftarları ile birlikte yaptı.
3.Lige yükselme maçında Denizli’de Aliağa FK ile karşılaşan Kuşadası Gençlikspor, normal süresi 11 biten karşılaşmada penaltılarda rakibine 42 üstünlük kurarak 3. Lige yükseldi. Maç dönüşü Nazilli’de Nazilli Belediyespor taraftarları tarafından konvoyla karşılanan Kuşadası gençlikspor kafilesi, Nazilli Belediye meydanına geldi. Burada kardeş takım Nazilli Belediyespor taraftarları ile meşaleler altında üçüncü lige yükselmenin sevinci doyasıya yaşandı. Kuşadası kafilesi buradaki kutlamanın ardından Kuşadası’na hareket etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.