Büyükşehir'in Nazilli’deki yol hizmetleri sürüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşları kaliteli ve konforlu yollarla buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, bakımsız ve kötü görünümde olan yollarda yürütülen yol yapım ve bakım çalışmalarıyla kentin yüzünü güzelleştirmeye devam ediyor. İsabeyli Mahallesi’ndeki ova yolundaki çalışmaları tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri dünyanın gözde antik kentleri arasına girmeyi başaran Mastaura Antik Kentine de ulaşımı sağlayan Bozyurt yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Eski ve bozuk olan yolun sökümünün yapıldığı 20 bin metrekarelik alana temel malzeme seriminin ardından sıcak asfalt serilecek. Ayrıca meskun mahal olan kısımda da 2 bin metrekare kaldırım çalışması yapılacak.

Kırsal Mahallelere ulaşım rahatlayacak

Zamanla deforme olan yolları güvenli ve yepyeni hale getiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’deki yol yapım çalışmaları kapsamında ilçenin kırsal mahalleleri olan UzunçamYellice bağlantı yolunda çalışma gerçekleştiriliyor. Eski sathi kaplamanın kaldırıldığı mevcut yolda, yol genişletme çalışmaları başlatıldı. 3.7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolundaki çalışmalar sathi kaplama çalışması ile tamamlanacak.

Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollar yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Nazilli’deki bir diğer çalışması Çobanlar Mahallesi ile Sultanhisar ilçesine bağlı Demirhan Mahallesi arasında devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların sık kullandığı ve üreticiler için büyük önem taşıyan yola Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kilitli parke taşı döşeniyor. 18 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmayla birlikte, daha modern ve güvenli hale getirilecek olan yol, vatandaşları yaz aylarında toz, kış mevsiminde ise çamur derdinden kurtaracak. Çalışmaların sona yaklaştığı ÇobanlarDemirhan bağlantı yolunun modern görüntüsüyle Kurban Bayramı’nda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Muhtarlardan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerinde yapılan yol çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle muhtarları, istek ve taleplerin bir bir karşılandığını belirterek yapılan hizmetler nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Nazillili muhtarlar, mahalleye dönüşen köylerin şehir standartlarıyla yarıştığını ifade etti.

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