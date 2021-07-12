Kuşadasıspor 20 yıl sonra profesyonel ligde



KUŞADASI, (DHA) - KUŞADASISPOR 20 yıl sonra profesyonel liglere döndü. Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde Aliağa Futbol'u normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta seri penaltılarla 4-2 yenen Kuşadasıspor, mutlu sona ulaştı. Ege ekibi, 2000-2001 sezonunda veda ettiği 3'üncü Lig'e yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan finali kazanan Kuşadasıpor'da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi. Kariyerinde Çine Madranspor ve Muğlaspor'u da 3'üncü Lig'e çıkaran Ferhatoğlu, "Kuşadası'nın 21 yıllık hasreti son buldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Takımımı kutluyorum. Çok değerli bir galibiyet alarak yeniden liglere döndük. Kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2021-07-12 11:46:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.